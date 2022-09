Ruzzo a Commissione inchiesta acqua: “Di ingegneri idraulici ne abbiamo 2 e l’Ersi non lo sa”

Pescara. “Ci sembra incredibile che l’Ersi non sia a conoscenza del fatto che la Ruzzo Reti presenti nel proprio organico almeno due ingegneri con indirizzo idraulico, uno dei quali il direttore generale Pierangelo Stirpe”.

Lo afferma in una nota la stessa società acquedottistica teramana a proposito di quanto emerso nella prima seduta della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo. “In merito all’abbassamento delle tariffe, la Ruzzo Reti ha proposto l’istanza per il riconoscimento tariffario già diversi mesi fa e proprio i consulenti dell’Ersi ci hanno annunciato che ci verrà riconosciuta probabilmente per oltre il 10%. Ovviamente ci è sembrato opportuno informare l’assemblea dei soci che si è riunita qualche settimana fa. Siamo sorpresi – continua la nota – che l’Ersi ignori tutto questo e che riporti queste informazioni sbagliate in Commissione d’inchiesta. Ma quello che ancor più ci colpisce è che l’Ente Regionale per il Servizio Idrico sia

dispiaciuto per un eventuale abbassamento delle tariffe”.

“Apprendiamo che la società Ruzzo Reti ha replicato alle parole rilasciate dal Presidente dell’Ersi nella Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica”, ha risposto la presidente della Commissione, Sara Marcozzi, “Merolli ha affermato che nessuna delle società di gestione in Abruzzo avrebbe nel proprio organico un ingegnere idraulico, mentre Ruzzo Reti sostiene di avere due professionalità con questo titolo. Sarà compito della Commissione fare chiarezza anche su questi aspetti, approfondendo la pianta organica di ognuna delle sei società presenti in Abruzzo, valutando curricula e professionalità, e facendo le opportune valutazioni che ne conseguiranno”.

