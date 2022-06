Il Concours Mondial de Bruxelles rivela i vini premiati: i risultati per l’Abruzzo

Finalmente sono ufficiali! la XXIX edizione del prestigioso Concours Mondial de Bruxelles ha rivelato i vini premiati e l’Italia, nel complesso, ha fatto un’ottima figura piazzandosi al terzo posto per numero complessivo di medaglie. In un’edizione che si è contraddistinta per il grande senso di ospitalità e l’eccellente organizzazione da parte della Calabria, regione ospitante per il 2022, l’Abruzzo del vino ha dato anche quest’anno il suo contributo, aggiudicandosi un discreto numero di riconoscimenti. Sono 33 le medaglie complessive per la nostra regione, suddivise in 12 ori e 21 argenti (comprendendo anche i risultati della sessione esclusiva dedicata ai rosè svoltasi in Spagna: in questo link trovate il collegamento alla pagina ufficiale con tutti i premiati, dove filtrando su Italia e Abruzzo potrete trovare la lista degli abruzzesi).

In gara c’erano oltre 7300 vini provenienti da 40 paesi e 6 continenti. Tra i vincitori figurano etichette da tutto il mondo, a partire dai paesi produttori più affermati fino ad alcune piacevolissime sorprese, tra cui, tra le altre, la Cina, il Perù e perfino il Kazakistan. Come detto, risultati più che soddisfacenti per l’Italia, che con un totale di 351 medaglie si colloca al terzo posto dopo la Spagna, seconda con 433 medaglie, e la Francia, prima con 455 medaglie. Tra le regioni italiane più blasonate si distinguono la Sicilia con 58 medaglie, la Toscana con 50, la Puglia con 46.

Con ben 16 riconoscimenti, inoltre, l’Italia si piazza al secondo posto per numero di Gran Medaglie d’Oro, preceduta solo dalla Spagna con 17 medaglie. La Gran Medaglia d’Oro è il massimo riconoscimento del Concours Mondial de Bruxelles e viene assegnata solo all’1% dei vini iscritti alla competizione. Come da previsioni, l’Italia ribadisce il suo ruolo centrale nella produzione vitivinicola di qualità. A ricevere il prestigioso premio di miglior vino rosso italiano, Mai Dire Mai, Amarone della Valpolicella DOCG, Veneto. Tra i vini bianchi, il miglior italiano è Fileno CVA Canicattì, Sicilia.

Tutti i vini sono stati degustati dalle commissioni del Concours Mondial de Bruxelles, accuratamente selezionate, composte da esperti del settore in rappresentanza di 45 nazionalità. Il rigoroso processo di valutazione si basa su un modello ideato dall’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) e dall’Unione Internazionale degli Enologi. La medaglia, frutto di un punteggio medio ponderato ricavato dai giudizi delle commissioni internazionali, viene assegnata a meno del 30% dei vini iscritti. Una medaglia che fa la differenza: uno studio interno nella grande distribuzione belga, ha infatti confermato un aumento del 30% delle vendite per i vini presenti su scaffale con il bollino della medaglia del CMB.

L’edizione 2022 del Concours Mondial de Bruxelles si è dunque rivelata un successo più che annunciato, grazie anche al sentimento di convivialità, condivisione e gioia con cui i cittadini calabresi hanno celebrato uno degli eventi sul vino più importanti al mondo.

La prossima Sessione Vini Rossi e Bianchi del Concours Mondial de Bruxelles si terrà dal 12 al 14 maggio 2023 in Istria, Croazia, dove il concorso festeggerà la sua 30ª edizione.