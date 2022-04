Boom di presenze in Abruzzo con festività pasquali: esultano i Comuni… Ma la natura No

L’Aquila. Boom di presenze turistiche in Abruzzo in occasione delle festività pasquali e, in particolare, della Pasquetta. Dall’Aquila a Celano (L’Aquila), da Aielli (L’Aquila) a Campli (Teramo) e a Fossacesia (Chieti), ovunque – tra cibo, cultura e natura – si è registrato il pienone, con i Comuni che ora esultano e sottolineano come il periodo di Pasqua sia un importante banco di prova in vista dell’estate.

Come riporta l’Ansa: “È con grande soddisfazione che registriamo come L’Aquila sia diventata meta turistica non per le macerie, ma per le bellezze che man mano si stanno svelando agli occhi di turisti e degli aquilani stessi. Tanti i turisti che hanno scelto L’Aquila, che hanno affollato le vie del centro nelle giornate di festa, presenze che promettono un’estate altrettanto entusiasmante”, dice il vicesindaco del capoluogo con delega a Ricostruzione e Commercio, Raffaele Daniele, a commento dei grandi numeri registrati in città nel weekend di Pasqua, con ricadute considerevoli su commercio e servizi.

“Weekend di Pasqua come prova di gradimento per Fossacesia in vista dell’estate. La risposta è stata davvero notevole a conferma del trend positivo per presenze che da alcuni anni si registra per la località. Pienone nei ristoranti, nei bar, pizzerie e negli stabilimenti balneari”, sottolinea il Comune di Fossacesia. Per il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, “sono segnali che ci lasciano intravedere una estate 2022 da grandi numeri”.

A Celano boom di presenze al Castello Piccolomini: nella sola giornata di Pasquetta sono stati 1.031 i visitatori , secondo i dati forniti dalla direttrice Geltrude Di Matteo. Il sindaco di Settimio Santilli parla di un dato che “assume un connotato di straordinaria importanza e rilevanza. Ad Aielli, fa sapere il Comune, “cinquemila presenze hanno animato la Pasquetta 2022: tante persone hanno scelto arte, storia, natura e astronomia, con i tour dei murales, le passeggiate in montagna e le attività alla Torre delle Stelle. Siamo agli inizi di una lunga programmazione piena di eventi che ci accompagnerà per tutta l’estate. Borgo Universo è il museo a cielo aperto di Aielli che quest’anno sarà arricchito da nuove forme d’arte, e nuove scommesse per il territorio intero”.

Ma se da un lato l’Abruzzo è stata invaso dai visitatori, per la gioia di esercenti, operatori del turismo e Comuni, dall’altro a patire l’arrivo di tanta gente è stata la natura. Vandali, incivili e persone totalmente incuranti della salute pubblica hanno lasciato immondizia ovunque. Tante le riserve naturali diventate vere e proprie discariche a cielo aperto.

