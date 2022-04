Pasquetta, l’Abruzzo invaso dai turisti: tra sport, storia e cultura ma anche buon cibo

L’Aquila. Già nei giorni scorsi le richieste all’ Infopoint cittadino avevano fatto prevedere il boom di turisti di pasquetta nel capoluogo d’Abruzzo.

Complice la bella giornata di sole, le vie del centro storico si sono riempiti di visitatori, i numeri ufficiali arriveranno nei prossimi giorni, ma il colpo d’occhio è chiaro. Migliaia di persone hanno animato, nel lunedì dell’angelo, le vie dell’Aquila, rifocillate allo street food nel Parco del Castello, organizzato per l’occasione. Molti arrivati dalla regione, in particolare da Pescara, ma tanti altri dalla vicina Roma.

Non mancano però, come riferiscono i commercianti, turisti del nord Italia, veneti e lombardi e, da oltralpe, sono tornati i tedeschi. L’ Infopoint del Comune ha riattivato a pieno ritmo i percorsi turistici, nei tanti luoghi storici della città, con l’immancabile visita alla fontana delle 99 cannelle, il luogo di fondazione della città e al Museo Nazionale d’Abruzzo. La basilica di Santa Maria di Collemaggio rimane uno dei monumenti simbolo da visitare in città. Ci si aspettava un turismo mordi e fuggi per questo week end di festa, invece ci sono state molte prenotazioni per 2 o 3 giorni riportano gli albergatori.

“Siamo felici di constatare che la formula dell’offerta turistica della città-territorio funzioni”, ha detto Fabrizia Aquilio assessore al Turismo e all’Immagine del Comune dell’Aquila.

“Ci aspettavamo un turismo mordi e fuggi, invece siamo stati sorpresi dall’interesse alla conoscenza a 360 gradi del nostro territorio, che richiede tempo. I turisti sono interessati alle bellezze artistiche, ma anche all’enogastronomia e all’artigianato. Le vetrine presenti all’interno dell’ Infopoint, che mostrano i prodotti tipici dell’artigianato locale stanno riscuotendo grande attenzione. Vanno molto bene anche le guide e il trenino turistico”.

Questi servizi stanno ricevendo prenotazioni per il 25 aprile che aprirà un lungo week end di vacanza e per il 1 maggio. Alcune agenzie milanesi sono interessate a pacchetti turistici per il mese di maggio.

Campo Imperatore fa pieno di presenze su piste

Impianti di risalita aperti, sole splendente e circa 600 passaggi funivia solo nella giornata di oggi. Una Pasquetta che riporta le lancette al pre-pandemia nella stazione sciistica di Campo Imperatore sul Gran Sasso d’Italia. Forte affluenza di sciatori soprattutto da fuori regione in questo lunedì. Ieri la stazione è stata chiusa per la festa di Pasqua, ma il meteo ha comunque portato la sorpresa di una nuova nevicata.

Il manto è stato così rinforzato, tanto da far prevedere all’amministratore del Centro Turistico del Gran Sasso, gestore della stazione, Dino Pignatelli, la possibilità che si scierà fino al ponte del primo maggio.

“Nella giornata di sabato sono stati registrati più di mille passaggi funivia”, dice Pignatelli “Continuano ad arrivare sciatori da fuori regione, in particolare un flusso continuo dalla Puglia”. Gli Impianti sono stati aperti tutti dalle prime ore del mattino, nonostante il vento che ha fatto tardare di qualche minuto. Una stagione che sembra andata bene per tutti, anche gli alberghi hanno goduto di queste presenze.

“La nuova nevicata consentirà di tenere aperti tutti gli impianti e contiamo di allungare la stagione per tutto il ponte del 25 aprile, per portarla a conclusione al primo maggio. Intanto aspettiamo il bando per la ristrutturazione dell’albergo di Campo Imperatore che dovrebbe arrivare entro il mese di aprile”, conclude Pignatelli.

A Roccascalegna il centro è stato colorato da sbandieratori in abiti medievali e altre attrazioni

Invasa dai turisti anche Roccascalegna, dove il sindaco Domenico Giangiordano ha ringraziato le tantissime persone che hanno affollato il centro, colorato da varie associazioni, anche in costume. Un turismo che torna nella cittadina nella provincia di Chieti, che non si è fatta trovare impreparata al ritorno dei visitatori post pandemia.

Le esibizioni degli sbandieratori hanno emozionato grandi e piccoli, tra le vie del centro, contemplato dal suggestivo castello medievale, che porta con sé un bagaglio ricco di storia e racconti.

