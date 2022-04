A Pasquetta centinaia di turisti hanno scelto Campli: tante persone sono arrivate dal Nord Italia

Campli. Sono stati centinaia i visitatori che hanno scelto Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, per trascorrere la giornata di Pasquetta. “Turismo di prossimità, ma non solo” ha detto il sindaco, Federico Agostinelli. “Oltre all’Abruzzo e alle Marche infatti, è stata la Lombardia la regione da cui è arrivata la gran parte dei turisti che hanno visitato Campli in modo individuale o in gruppi organizzati. È il risultato del nostro impegno per la promozione del nostro territorio e lo sviluppo turistico che andrà avanti”.

Di seguito gli orari dei principali luoghi di interesse:

– Santuario della Scala Santa, aperto tutti i giorni dalle dalle 8 alle 18;

– Museo Archeologico Nazionale, aperto dal martedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13 e lunedì 25 aprile dalle ore 14:30 alle 19;

– Cattedrale di Santa Maria in Platea e Cripta, aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.