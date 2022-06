Z.E.S. Abruzzo, domani al Parco della Scienza incontro dei sindaci con il commissario Mauro Miccio

Teramo. “Z.E.S. Abruzzo. Collaborazione istituzionale e semplificazione amministrativa”. E’ il tema dell’incontro organizzato dall’Anci Abruzzo, dal Comune di Teramo e dalla struttura commissariale, che si terrà domani 10 giugno, a partire dalle 9:30, nell’Auditorium del Parco della Scienza.

L’incontro rappresenterà l’occasione per fare il punto operativo sulle attività che saranno messe in campo nei prossimi mesi e per presentare lo sportello unico digitale Zes.

Il programma della mattinata prevede, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Teramo e Presidente Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto, del Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone, dell’Assessore regionale all’Urbanistica e territorio Nicola Campitelli e del Presidente Arap Abruzzo Giuseppe Savini, la presentazione dello Sportello unico digitale Zes, che vedrà come relatore il project manager di Infocamere Luigi Colella e i successivi interventi del Direttore del Dipartimento territorio-ambiente della Regione Abruzzo Pierpaolo Pescara e del Commissario Zes Mauro Miccio.

“Le zone economiche speciali rappresentano una grande opportunità per l’Abruzzo – sottolinea il Sindaco di Teramo e Presidente Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto – ma devono necessariamente essere messe a sistema con tutte le risorse che stanno arrivando sul territorio grazie ai vari canali di finanziamento, dal Cis al PNRR, alla ricostruzione e alle altre forme di agevolazioni previste. E’ inoltre essenziale che ci sia la massima collaborazione istituzionale, in quanto solo così la semplificazione prevista per le Zes potrà dispiegare i suoi effetti per il rilancio del territorio. L’appuntamento di domani va proprio in questa direzione e siamo sicuri che rappresenterà un importante momento di informazione e confronto”