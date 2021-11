Vax Abruzzo: 58mila terze dosi somministrate e copertura regionale all’83%

Pescara. Campagna vaccinale con percentuali ottimali, così gli abruzzesi danno l’esempio. La copertura vaccinale, in Abruzzo, raggiunge l’83%: quasi 990mila le persone con più di 12 anni che hanno completato il ciclo di vaccinazione con due dosi o con un siero monodose. Oltre 58mila – tra personale sanitario, pazienti ultrafragili e ospiti delle Rsa – quelle che hanno già ricevuto la terza dose. Resta senza neppure una dose il 14,6% della platea, cioè oltre 150mila persone. Al momento sono state somministrate 2.003.223 di dosi, pari all’88,4% dei 2.267.252 complessivamente consegnati. Per quanto riguarda le fasce di età, la copertura raggiunge il 90,1% per la categoria 70-79 anni, l’88,7% per quella 60-69, l’84% per quella 50-59 anni, l’83,8% per gli over 80. Segue la fascia 40-49 anni (80%). Per quanto riguarda le fasce più giovani di popolazione, la copertura raggiunge l’85,7% per le persone di età compresa tra 20 e 29 anni, il 78,4% per la categoria 30-39 anni e il 69,2% per la popolazione tra i 12 e i 19 anni. Nell’ultima settimana la media delle somministrazioni è stata di circa 4.200 dosi al giorno.