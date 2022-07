Univpm: Luca Manuguerra vince il Premio di Laurea in ricordo degli ingegneri Biagiola e Pistoor

Teramo. È un Premio di laurea istituito dall’UNIVPM Università Politecnica delle Marche per sensibilizzare sui temi della prevenzione, della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile, dededicato a due vittime di omicidi stradali nelle Marche: gli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor.

Il vincitore di questa prima edizione del Premio è il dott. Luca Manuguerra, abruzzese. Ha frequentato il Liceo Scientifico “G. Peano” a Nereto, Teramo. Si è laureato in Ingegneria con il massimo dei voti, 110 e lode, con una tesi che ha avuto come obiettivo lo sviluppo di un metodo per predire l’impatto ambientale ed economico di un veicolo elettrico, nell’ottica della mobilità sostenibile. Il caso di studio ha riguardano un minibus elettrico. Attualmente è assegnista di ricerca all’Univpm.

I familiari dei due ingegneri ringraziano con emozione il giovane ingegnere per il suo impegno, per il Premio e per il messaggio da lui ricevuto: “Ringrazio prima di tutto i familiari dell’Ing. Manuel Biagiola e dell’Ing. Huub Pistoor che insieme all’Univpm ed attraverso questo premio incoraggiano gli studenti nella ricerca sui temi riguardanti la mobilità. Sono molto felice e onorato dal fatto che il mio lavoro di tesi sia stato scelto per ricordare due persone straordinarie e con loro le tante vittime sulla strada”.

Manuel Biagiola stava rientrando a casa in moto a Potenza Picena per la pausa pranzo dopo il lavoro ed è stato travolto da un automobilista che non gli ha dato la precedenza. Huub Pistoor, olandese da molti anni residente a Osimo, è stato travolto vicino a Jesi da un rimorchio che si è staccato da un camion, mentre rientrava a casa dal lavoro con la sua auto. Attraverso il Premio giovani ricercatori potranno dare un importante contributo a migliorare la prevenzione, con la speranza che si riducano sempre più le vittime sulle strade fino ad arrivare all’obiettivo ZERO.