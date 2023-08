L’Aquila. La regione Abruzzo ha deciso di destinare ai nuclei famigliari delle forze dell’ordine degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei

comuni del capoluogo di provincia ma il Pd giovani si è opposto. Sulla

questione è intervenuto il segretario generale di Unarma.

“Leggiamo con amarezza quanto dichiarato dai giovani del partito

democratico abruzzese, a cui chiediamo un incontro/tavola rotonda

sull’argomento per meglio specificare che gli operatori della sicurezza

non sono persone tutelate e lo vede dal prezzo che quotidianamente si

paga per adempiere al servizio di tutela del cittadino.

Ci auguriamo che la segretaria del Pd Elena Ethel Schlein prenda le

distanze da queste dichiarazioni che sanno di visioni arcaiche nonché di

contrapposizioni ottocentesche. Invitiamo i giovani piddini a leggere i

testi pasoliniani, tanto amati da chi si identifica in quella cultura”, così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma, associazione sindacale carabinieri.