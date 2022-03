Una grande festa di compleanno per due bimbi dell’Ucraina al centro allestito a Cerchio (video)

Cerchio. Una festa piena di colori, sorrisi e affetto per tutti i bimbi arrivati a Cerchio, scappati dalla guerra in Ucraina, nel centro di accoglienza allestito in una ex scuola del paese, oggi gestita dagli alpini.

L’occasione è stata il compleanno di due di loro, di due piccoli orfani, che insieme a tutti gli altri bambini hanno goduto di torte, palloncini colorati, balli e canti.

La festa è stata organizzata dall’amministrazione comunale a guida del sindaco Gianfranco Tedeschi, in collaborazione con un “esercito” di volontari che in questi giorni stanno facendo di tutto per far sentire a proprio agio e in allegria un gruppo di bimbi arrivati da un orfanotrofio.

Ad abbracciare i bambini questa mattina c’erano veramente tutti: gli alpini, i volontari della protezione civile, i carabinieri della locale stazione e anche una classe del paese con le sue insegnanti.

La super festa è stata realizzata nei dettagli da Anita e Renato, dell’agenzia Magicabula.

“C’è stata la partecipazione anche di altri ragazzi ucraini che sono nel territorio”, racconta il sindaco tedeschi, “sono venute le scolaresche del paese per integrare la festa con tanti ragazzi. È stata molto bella e anche molto commovente perchè i bambini sono stati felicissimi di poter spegnere la candelina e poter stare insieme agli altri. C’è stata l’animazione con tante maschere e zucchero filato per tutti. Abbiamo fatto tutto per far semplicemente trascorrere una giornata migliore a questi ragazzi che vengono da situazioni drammatiche. Sono bambini che si stanno integrando e stanno capendo giorno dopo giorno il messaggio che viene dall’Italia, dall’Abruzzo, dalla Marsica e da Cerchio, che è quello che vogliamo bene loro e che stiamo facendo del nostro meglio per farli stare bene”.

