Roma. Come ogni anno, l’associazione AssoTutela e Oasi Park rendono più felice la Pasqua dei bambini ricoverati con il dono delle uova di cioccolata. La consuetudine ha preso il via nella Settimana Santa nei reparti di Oncologia pediatrica e Chirurgia pediatrica del San Camillo e del Gemelli e proseguirà venerdì e sabato, coinvolgendo anche le case famiglia di Lazio e Abruzzo e della Campania.

Insieme al presidente di AssoTutela, Michel Emi Maritato, ha partecipato all’evento Danilo Melandri, proprietario dell’Oasi Park, in arte “Spiderman”, per la gioia dei piccoli ricoverati. Un’occasione in cui il presidente Maritato ha mostrato tutta la sua gratitudine al personale infermieristico e medico, per la dedizione e la professionalità che mostra nei confronti di pazienti così speciali. Altra madrina d’eccezione per la consegna del dolce pensiero pasquale, in terra abruzzese, sarà Stefania Pezzopane, anche lei da tempo impegnata nel sociale e nella tutela dei diritti dei più fragili.

Sono circa 400 le uova regalate e nel corso della donazione, il presidente Maritato ha commentato così l’evento: “Abbiamo portato un sorriso in più ai bimbi ricoverati, Questa nostra azione vicina ai bambini, deve ridarci il senso di appartenenza a una comunità. Ringrazio perciò tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa solidale”, continua Maritato, “non ci fermiamo perché abbiamo consapevolezza del valore del dono. Continueremo a far sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza alle persone più fragili.”