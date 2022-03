Ucraina, Acerbo (Prc): “Hillary Clinton vuole nuovo Afghanistan”

Pescara. “Ricordate, i russi hanno invaso l’Afghanistan nel 1980”, ha detto qualche ora fa alla tv USA MSNBC Hillary Clinton. “Non è finita bene per i russi… ma il fatto è che un’insurrezione molto motivata, poi finanziata e armata ha praticamente cacciato i russi dall’Afghanistan”.

Lo scrive su facebook il segretario politico di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. “Capita l’antifona?”, prosegue Acerbo. “Invece di ricercare una soluzione pacifica la responsabile della distruzione della Libia ci dice che per gli USA bisogna trasformare l’Ucraina in un nuovo Afghanistan. Hillary Clinton dovrebbe essere processata per crimini contro l’umanità – come Blair o Bush – e invece propone una carneficina come soluzione in Europa. Ricordo agli smemorati che gli USA – cosa oggi ufficiale e ammessa da tempo dalla stessa Clinton – finanziarono e addestrarono i “combattenti per la libertà” islamici che inflissero ai sovietici enormi perdite fino a costringerli al ritiro. L’operazione condotta con la collaborazione dell’Arabia Saudita e del Pakistan previde la diffusione dell’integralismo wahabita che ancora terrorizza il mondo. Le conseguenze le conosciamo tutti. Qualche anno fa Hillary Clinton ammise che il terrorismo islamico “l’abbiamo creato noi’ .- conclude – Secondo le notizie l’alleato NATO Erdogan tra l’altro ha già aviotrasportato in Ucraina truppe jihadiste che ha usato in Siria contro curdi e Assad”.