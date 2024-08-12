Pescara. Insostenibile la situazione igienico sanitaria degli autisti della TUA che, ormai da troppo tempo, a causa della carenza idrica e della conseguente chiusura dei bagni a loro dedicati siti in Piazza della Repubblica, sono costretti a subire.

Domenico Pettinari (Presidente del Movimento Politico ‘Pettinari per l’Abruzzo’) accanto ad Alex Orlandi (segretario Regionale OR.S.A. Trasporti Autoferro Tpl) denunciano lo stato di abbandono in cui versano gli autisti di TUA che, a seguito della chiusura dei servizi igienici, sono stati invitati ad utilizzare, a titolo gratuito, i bagni della Stazione Ferroviaria Centrale i quali, loro malgrado, sono spesso molto sporchi, senza chiusura alle porte e dall’odore sgradevole o, in alternativa, dei bagni chimici per un tempo non definito.

Le problematiche di tale situazione rende difficile la vita lavorativa degli autisti di TUA in quanto: i tempi a loro disposizione per espletare i bisogni fisiologici sono molto brevi; le condizioni igieniche dei bagni della Stazione Centrale sono scarse; la possibilità di lavarsi le mani si azzera con l’utilizzo dei bagni chimici; le tempistiche della permanenza di tale situazione sono sconosciute.

Per risolvere definitivamente il problema basterebbe installare una autoclave con relativo serbatoio all’interno dei bagni del personale TUA in Piazza della Repubblica.