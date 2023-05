L’Aquila. “Apprendo con soddisfazione che per il prossimo 19 maggio sarà nuovamente convocato dal sindaco di Avezzano il comitato per la difesa dei Tribunali d’Abruzzo: assicuro sin da ora la mia presenza. È necessario e urgente riprendere il lavoro promosso, anzitutto dai sindaci, dopo le mancate risposte dei mesi scorsi”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina prosegue: “A seguito dell’incontro del dicembre scorso, organizzato dai colleghi di maggioranza presso il Ministero della Giustizia, ci era stata assicurata una proroga di tre anni per avere il tempo di riformare la normativa. In realtà nel decreto milleproroghe la proroga, originariamente non prevista, è stata inserita con un emendamento dell’ultima ora per un solo anno. E stesso epilogo si è verificato per le piante organiche: dopo l’assicurazione di un intervento tempestivo che sbloccasse la vicenda della carenza di personale, l’emendamento al decreto PNRR è stato ritirato a causa del parere contrario del Governo. Abbiamo cumulato in questi mesi una serie di pessime notizie per la battaglia sui tribunali, ma non dobbiamo soffermarci su questo né limitarci alle polemiche seppur legittime e giustificate da promesse non mantenute. Rimettiamoci subito al lavoro e sia definitivamente chiarito dalla maggioranza di Governo quali sono le vere intenzioni. Da parte nostra pieno sostegno ai sindaci, agli operatori della giustizia e piena disponibilità a collaborare per la soluzione definitiva”.