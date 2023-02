L’Aquila. Approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, nella seduta odierna, l’emendamento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che apporta delle modifiche alla legge 24 del 2015 ‘Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale’.

“Ho ritenuto doveroso e necessario – spiega Verrecchia – estendere anche alle Forze armate e alla Polizia municipale – oltre che ai rappresentanti dei corpi di Polizia,Vigili del fuoco, Capitaneria di porto e Guardia costiera, come previsto dalla normativa vigente – la possibilità di stipulare specifiche intese con la Regione Abruzzo nell’ambito delle azioni che la Regione stessa porrà in essere per assicurare una maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo. L’impegno di spesa, per l’anno 2023, è pari a 40 mila euro – precisa l’esponente di FdI – e l’obiettivo è chiaro: garantire ai cittadini la massima tutela e contrastare con una più incisiva attività di presidio e controlli i fenomeni criminosi, anche alla luce dei recenti e gravi episodi di cronaca”, conclude Verrecchia.