Tragedia dell’asilo all’Aquila, Abruzzo in lutto: il cordoglio alla famiglia del bimbo morto

L’Aquila. Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, si unisce al dolore dei genitori dei piccoli bimbi aquilani rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto questo pomeriggio alla scuola dell’infanzia “Primo Maggio”.

In particolare, esprime il proprio cordoglio per la famiglia del bimbo che ha perso la vita. Un pensiero va anche agli insegnanti e a tutto il personale scolastico dell’Istituto. Palazzo dell’Emiciclo, sede aquilana del Consiglio, a partire da stasera e per tutta la giornata di domani, in osservanza della giornata di lutto proclamata dal sindaco del Capoluogo, ammainerà le bandiere istituzionali.

LIRIS: DOLORE E CORDOGLIO PER INCIDENTE ASILO

“Mi stringo con sincera e profonda vicinanza alle famiglie colpite dall’ improvviso e tragico incidente che si è verificato oggi pomeriggio a L’Aquila nell’ asilo primo maggio. Anche da genitore mi risulta inimmaginabile cosa stiano provando i familiari dei piccoli, un dolore troppo grande, una sorte ingiusta”. Lo afferma l’assessore regionale Guido Liris.

SARA MARCOZZI SU TRAGICO INCIDENTE A L’AQUILA

“Le notizie che ci giungono da L’Aquila sono terribili. Ci stringiamo attorno a tutta la comunità e a chi ha subito una perdita così drammatica. Questa è una tragedia che ci lascia sgomenti e senza parole” così il Capogruppo Sara Marcozzi sul tragico avvenimento nella Scuola dell’infanzia Primo Maggio del Capoluogo aquilano.

QUAGLIARIELLO, MI UNISCO AL CORDOGLIO DELLA COMUNITA’ PER TRAGEDIA SCONVOLGENTE

“Mi unisco senza retorica alcuna, ma con sincera e profonda partecipazione, al cordoglio della comunità aquilana per la terribile tragedia che si è consumata oggi. Un evento drammatico che non può non sconvolgere chiunque abbia negli occhi lo sguardo spensierato di un bambino che gioca. Preghiera e vicinanza di fronte a un dolore che non può trovare parole adeguate”. Lo dichiara Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo.

FINA: “TRAGEDIA INCOMPRENSIBILE”

“È una tragedia incomprensibile, che lascia sconvolti e senza parole. In questo momento di gravissimo lutto, voglio che giungano le condoglianze e la vicinanza della comunità del Partito Democratico abruzzese alla famiglia della piccola vittima. Siamo vicini e in apprensione per i piccoli feriti e auguriamo loro una pronta guarigione. Cercheremo di capire presto come tutto ciò è potuto accadere”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, in relazione all’incidente nel cortile dell’Asilo 1 Maggio all’Aquila.

ONOREVOLE CAMILLO D’ALESSANDRO, Coordinatore regionale Italia Viva

“Dolore immenso, ora silenzio e preghiera. La comunità di Italia Viva si stringe al dolore che ha colpito la famiglia della bambina vittima della drammatica tragedia. Vicinanza alle famiglie coinvolte, alle maestre ed alla Città di L’Aquila che piange ancora i propri cari”.

AUTO IN GIARDINO ASILO, BOCCIA: TRAGEDIA IMMANE, VICINANZA PD A FAMIGLIE E COMUNITA’ DELL’AQUILA

“Un’automobile parcheggiata che travolge i bimbi dell’asilo Pile de L’Aquila. Un incidente e una maledetta fatalità che ha determinato una tragedia immane e ha lasciato tutti sgomenti e senza parole. Siamo vicini a tutte le famiglie coinvolte e alla comunità aquilana che stingiamo con un abbraccio forte”. Così Francesco Boccia, deputato PD e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

BIMBI INVESTITI: D’ANGELO-DUNDEE, CI STRINGIAMO A DOLORE GENITORI E COMUNITA’

“Da padri, prima ancora che da rappresentanti istituzionali, esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la nostra città: una tragedia che non conosce unità di misura tanto è sconvolgente l’idea che il sorriso di un bambino possa spegnersi così. Ci stringiamo con commossa partecipazione al dolore dei genitori e dell’intera comunità”. Lo dichiarano Daniele D’Angelo e Marcello Dundee, consiglieri comunali di ‘L’Aquila al Centro’.

TRAGEDIA DI L’AQUILA, IL CORDOGLIO E LA VICINANZA DELLA UIL ABRUZZO: “SIAMO CON LE FAMIGLIE IN QUESTO MOMENTO DI INDICIBILE DOLORE”

Il segretario generale Michele Lombardo esprime il cordoglio e il dolore suoi personali e di tutta la Uil Abruzzo per la tragedia dell’asilo “1 Maggio” di L’Aquila: “Non ci sono parole per esprimere il nostro sgomento, nella triste certezza che la morte innocente di un bambino è quanto di più misterioso la vita ci pone davanti. Si tratta di una tragedia immane, che colpisce in primo luogo le famiglie coinvolte, ma anche la comunità scolastica, la città di L’Aquila e l’Abruzzo intero. Vogliamo esprimere la nostra sincera vicinanza ai familiari colpiti in questo momento difficile, e la solidarietà alla comunità aquilana”.

