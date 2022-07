“Tra, la transumanza che unisce”: gli appuntamenti del weekend in Abruzzo

Pescara. Anche per domani, domenica 17 luglio, sono tanti gli eventi in programma per il festival “TRA – La Transumanza che unisce, il percorso ambientale, culturale e identitario promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale. A Rosciano: In piazza Matteotti, alle 17, Laboratorio di saponificazione e detersione naturale con dimostrazione di distillazione di oli essenziali con Maria Laura Frattarelli; previsto anche il Laboratorio “Costruiamo la natura”, dedicato ai più piccoli, con la costruzione di casette per gli uccelli, per insetti e pipistrelli con Fabio Celli; alle 17.30 incontro “Il ciclo della lana” con Luca Schillaci (parco Gran Sasso Laga); alle 18, stage di danza Saltarella teramana e Spallata di Schiavi d’Abruzzo con Antonella Gentile; alle ore 21 il concerto dell’Orchestra popolare del Saltarello.

A Calascio: In piazza della Repubblica, alle 9, Passeggiata di riconoscimento delle erbe selvatiche (ritrovo presso il punto info in piazza della Repubblica – trasporto con bus navetta al Parco); a seguire letture e racconti sulle erbe della Transumanza con Daniela Di Bartolo; alle ore 15, Laboratorio di saponificazione e detersione naturale e dimostrazione di distillazione di oli essenziali con Barbara Urso; alle 16, nel Parco della Rimembranza, il workshop “Bolle giganti” con Carlo Verde; alle 16.30, sempre nel Parco della Rimembranza, “C’era una volta”, unguenti, rimedi naturali e artigianato con la cera d’api con Anna Rita D’Egidio. In serata, alle 18.30, il concerto di Lara Molino mentre alle 21 salirà sul palco Setak