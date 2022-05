Totò e Vicè, a Teramo va in scena la tenerezza dell’amicizia assoluta

Teramo. Sabato 14 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Teramo andrà in scena lo spettacolo Totò e Vicé di Franco Scaldati con la regia e l’interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, lo spettacolo, organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, è prodotto da Diablogues/Compagnia Vetrano-Randisi. Totò e Vicé, teneri e surreali clochard nati dalla fantasia di Franco Scaldati, “sono legati da un’amicizia reciproca assoluta e vivono frammenti di sogni che li fanno stare in bilico tra il mondo terreno e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato e futuro, con la necessità di essere in due per essere.” Enzo Vetrano e Stefano Randisi, attori, autori e registi teatrali collaborano insieme dal 1976 e sono presenti nel Dizionario dello Spettacolo del Novecento edito nel 1998 da Baldini e Castoldi. Le linee guida della loro poetica si possono rintracciare nella ricerca e nella sperimentazione, nella creazione e realizzazione di spettacoli anche in coproduzione con altre Compagnie, teatri come forma di aggregazione di idee e capitalizzazione di risorse comuni. L’integrazione che realizzano fra vari generi ed espressioni dello spettacolo in una dinamica della contaminazione produce sinergie artistiche e valorizza le particolarità dei singoli.

A seguire dello spettacolo Totò e Vicé in programma domani, si terrà THINKING Franco Scaldati, un incontro sulla figura del drammaturgo palermitano con il pubblico, la compagnia e la prof.ssa Valentina Valentini, studiosa dei problemi dello spettacolo nel Novecento, docente di Arti performative e Arti Elettroniche e digitali presso il dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell‘Università “La Sapienza”.

È possibile acquistare i biglietti dello spettacolo tramite biglietteria telefonica al numero che segue 3292750919, online sul circuito vivaticket.com ed al botteghino del Teatro Comunale di Teramo prima

dello Spettacolo.