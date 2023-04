Silvi. “La Giunta regionale ha approvato, nel corso della riunione odierna, la delibera proposta dall’assessore allo Sport, Mario Quaglieri, che assegna risorse, pari a 18mila euro, al Comune di Silvi per l’ organizzazione del ‘Torneo Beach tennis-Città di Silvi’.”

Lo dichiara in una nota Andrea Di Censo, assessore al comune di Silvi con delega al Turismo e allo Sport, che aggiunge: “Inoltre, il Comune di Silvi, per l’evento di cui sopra, avrà a disposizione ulteriori 15mila euro provenienti da ‘ Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo ‘ merito dell’attenzione, circa la promozione turistica e sportiva, del consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio. Questo evento di caratura nazionale, presente nel calendario federale, ha avuto concepimento nella passata estate; infatti, grazie all’interessamento di Mario Battaglia e Stefano Pagliara abbiamo preso accordi con l’associazione sportiva dilettantistica ‘PR Tennis Scool’ di Roseto che, nel gennaio 2023, su mio impulso, ha inoltrato una richiesta di contributo indiretto al Servizio regionale Politiche turistiche e sportive.”

” Crediamo molto nel binomio sport e turismo per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio, ma anche per quanto concerne le bellezze naturalistiche, storiche, culturali e enogastronomiche. L’evento animerà il nostro litorale per i primi dieci giorni di giugno”, conclude Di Censo.