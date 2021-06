Tennis tour “I love Abruzzo”, oggi finale del singolo del torneo femminile

L’Aquila. Tutta italiana la finale femminile Itf da 15.000 euro del torneo “Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup”, in corso all’Aquila, primo dei quattro eventi internazionali della manifestazione “Tennis Tour I Love Abruzzo”, kermesse itinerante voluta dalla Regione, che vedrà in campo fino al 22 agosto, 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città: si scontreranno Anne Schäfer, 34enne tedesca, ex 161 al mondo, che vive da dieci anni in Abruzzo dove si è sposata con l’imprenditore del tennis Paolo Galli, nel tabellone principale grazie ad una sorta di wild card assegnata dal direttore del torneo, Luca del Federico, in seguito a tre vittorie in tornei di seconda categoria, e Tatiana Pieri 22 anni numero 475 Wta, sorella della 24enne Jessica, numero 292 ed ex 205.

La prima ha battuto in semifinale Anastasia Grymalska, una 31enne pescarese di origine ucraina con il punteggio di 2-6 6-2 7-5, la seconda ha battuto la sorpresa del torneo, la 18enne americana Hina Inoue, numero 1.285 del mondo, 6-3 6-1. Nella finale di doppio la vittoria è andata alla coppia Tamara Curovic (Serbia)-Natalia Siedliska (Germania) che si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 sulla coppia Michaela Bayerlova (Cecoslovacchia)-Emily Seibold (Germania).

“È stata una semifinale difficile perché Anastasia Grymalska è molto brava come giocatrice ed è anche una bella persona”, dichiara Anne Schäfer , “questo torneo è organizzato molto bene, ringraziamo Luca Del Federico che è l’organizzatore. Noi giocatrici ci sentiamo benvenute qui all’Aquila, per me è la seconda volta e mi sono trovata sempre molto bene. Sono molto contenta di essere arrivata alla finale e tutte e due entreremo in campo per vincere. Mi voglio godere questa partita e divertirmi”. La finale del singolare è in programma stamattina alle 10,30. A seguire la premiazione.