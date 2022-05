Sui sentieri del Pnalm arriva “Dorotea”: la natura diventa accessibile, una storia “straordinaria”

Opi. La storia nasce da un papà che ama la montagna e che vuole condividerla con sua figlia. Per farle “respirare la natura”, per farla riuscire ad ascoltare il rumore del vento e il canto degli uccelli del bosco. Per farla muovere su sentieri cui non è facile accedere se si è disabili ma che tutti avrebbero il diritto di vivere.

Per “Dorotea”, giovane di Avezzano disabile, si è così attivata una macchina operosa di persone che hanno reperito fondi, hanno “pensato” progetti, su un percorso dapprima sperimentale ma che ora vede la luce. Tanto da essere stato presentato all’evento a Roma per la celebrazione del centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Paradiso.

Ieri, il papà di Dorotea, originario di Corvano, nel Reatino ma ormai avezzanese di adozione, insieme a Americo Montanaro, presidente del consiglio di amministrazione regionale dell’Unione Ciechi, ha incontrato in Val Fondillo, ad Opi, a pochi chilometri da Pescasseroli, il direttore del Pnalm, Luciano Sammarone e insieme hanno presentato il progetto che vedrà la realizzazione di 20 carrozzine “speciali”, che saranno dislocate sul territorio del Parco e che sarà possibile prenotare per escusioni in compagnia di persone disabili.

All’evento ha partecipato anche l’Unpli, regionale e nazionale, ospite in questi giorni del Pnalm, per l’evento “ECODAY PER LA NATURA”, L’IMPEGNO DELLE PRO LOCO A SOSTEGNO DELL’AMBIENTE, FRA BUONE PRASSI E COLLABORAZIONI COL MONDO DEI PARCHI (Clicca qui e visualizza il servizio sull’Ecoday).

