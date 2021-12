Stagione sciistica, Marsilio: “L’Abruzzo non ha nulla da invidiare alle piste alpine e dolomitiche”

L’Aquila. In Abruzzo nevica e siamo pronti ad accogliere tanti e tanti sciatori e amanti della stazione invernale. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un’intervista questa mattina a Sky Tg24, in cui è tornato a parlare anche di vaccini, mancanza attuale di indennizzi per le reazioni gravi e di nomina del Capo dello Stato.

“L’Abruzzo”, ha sottolineato il governatore, “non ha nulla da invidiare alle piste alpine e dolomitiche”.

Il video:

Quirinale, Marsilio: “Spettacolo non bello, scelgano cittadini”

Il presidente Marsilio è intervenuto anche sul tema “Capo dello Stato”. “Stiamo assistendo anche questa volta al rito bizantino di come si sceglie il capo dello Stato. Per carità, a volte può portare a una buona soluzione, a volte no. Non è che abbiamo avuto tutti capi dello Stato assolutamente irreprensibili e super pertes. Al di là di questo credo che non sia bello lo spettacolo di forze politiche che decidono l’ultuima notte, l’ultimo giorno, a colpi di franchi tiratori, di coltellate alle spalle, di accordi segreti e inconfessabili. Credo che sia giusto che gli italiani possano scegliere e che chi vuole andare al Quirinale lo possa dire in maniera trasparente ai cittadini, possa fare la campagna elettorale e girare tutta l’Italia”. Ha detto nell’intervista SkyTG24 il presidente Marsilio, commentando le parole da lui dette in precedenza “non siamo meno maturi dei francesi”. A proposito del Governo, ricordando che “io e il mio partito siamo fautori del ritorno alla sovranità popolare e del superamento della fase emergenziale che di fatto è superata”, Marsilio si è detto convinto che “nelle prossime settimane, dopo l’elezione del capo dello Stato, sarebbe giusto riproporre la questione e concludere una legislatura nata male”.

“Governo copra deficit sanità Regioni, per combattere pandemia servono munizioni”

“È mortificante che in tempi di pandemia dobbiamo fronteggiare nel 2021 una spesa aggiuntiva per il Covid sulla spesa sanitaria che abbiamo certificato di oltre 8 miliardi e ne abbiamo a disposizione neanche la metà. Questo è veramente un problema grave perché per fronteggiare la pandemia bisogna avere anche le munizioni. Chiedo al Governo e al Parlamento uno sforzo per permettere alla sanità pubblica di funzionare e di non andare in deficit”.

Ha aggiunto il presidente della Regione Abruzzo durante l’intervista a Sky Tg24, a proposito del problema che le Regioni si trovano ad affrontare in materia di sanità. “Dopo un anno e mezzo, due di pandemia non credo che si possa gestire, governare e affrontare la sanità pubblica con le stesse regole e le stesse risorse di quando la pandemia non c’era”.

Leggi anche:

Il servizio di Abruzzolive sul Monte Magnola ad Ovindoli

Tutti pazzi per la neve di Ovindoli, decine di sciatori in fila agli impianti Monte Magnola