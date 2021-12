Covid, Marsilio: “Smettere di fare allarmismo, si fanno danni all’economia” (VIDEO)

Pescara. In un’intervista a Sky Tg24, questa mattina, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio è tornato a parlare di vaccini e di mancanza, attualmente, di indennizzi per coloro che dovessero avere reazioni gravi.

Il presidente Marsilio ha anche parlato della necessità di non fare allarmismo su eventuali chiusure perché si procurano danni al turismo e all’economia.

I dettagli nel video:

“Governo copra deficit sanità Regioni, per combattere pandemia servono munizioni”

“È mortificante che in tempi di pandemia dobbiamo fronteggiare nel 2021 una spesa aggiuntiva per il Covid sulla spesa sanitaria che abbiamo certificato di oltre 8 miliardi e ne abbiamo a disposizione neanche la metà. Questo è veramente un problema grave perché per fronteggiare la pandemia bisogna avere anche le munizioni. Chiedo al Governo e al Parlamento uno sforzo per permettere alla sanità pubblica di funzionare e di non andare in deficit”.

Ha aggiunto il presidente della Regione Abruzzo durante l’intervista a Sky Tg24, a proposito del problema che le Regioni si trovano ad affrontare in materia di sanità. “Dopo un anno e mezzo, due di pandemia non credo che si possa gestire, governare e affrontare la sanità pubblica con le stesse regole e le stesse risorse di quando la pandemia non c’era”.