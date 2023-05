L’Aquila. “Sport e Famiglia”, apre i battenti la seconda edizione della manifestazione promossa dal CSI L’Aquila. “L’Aquila in bici”, un convegno su Bullismo e Cyberbullismo, il Corso di formazione per guida cicloturistica. Un ricco programma di iniziative per riscoprire, insieme, i sani valori dello sport.

Lo Sport che abbraccia la città. Si presenta così la seconda edizione di “Sport e Famiglia” – ideato in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia – un appuntamento pensato ed organizzato dal Comitato Provinciale CSI L’Aquila – presieduto da Luca Tarquini, in collaborazione con l’Asd Sport & Event – con il contributo ed il patrocinio del Comitato esecutivo di L’Aquila rinasce con lo Sport, della Fondazione Carispaq, della BCC di Roma, del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo e grazie alla collaborazione del Vas, del SIAP, del Kiwanis e di L’Aquila per la vita.

L’agenda degli appuntamenti, partita proprio da L’Aquila lo scorso 12 aprile, con il 2° Corso di formazione per Guida cicloturistica, (in cui è stato previsto anche un corso di primo soccorso e BLSD), articolato in modalità mista: 2 incontri online e 6 in presenza, con una prova pratica in programma il 14 maggio, in occasione della seconda edizione di “L’Aquila in bici”: una passeggiata sportiva e culturale – aperta a tutti – con consegna di un attestato di partecipazione ai più piccoli.

Dotati di una t-shirt omaggio ai partecipanti, i ciclisti percorreranno le vie del centro storico aquilano partendo, domenica 14 maggio, alle ore 10:30 dalla Villa Comunale, al seguito di una macchina apripista e seguiti da un’ambulanza della Croce Bianca. Lungo il percorso – garantiti da copertura assicurativa a norma di legge e nel rispetto del Codice della strada – i partecipanti potranno ammirare le bellezze storico-artistiche della città dell’Aquila, grazie alla collaborazione delle guide cicloturistiche CSI e della guida turistica Carla Ciccozzi, per poi arrivare al Parco del Sole alle ore 12:30, accolti in un punto di ristoro con gare e giochi tradizionali da svolgere tutti insieme. Il corso formativo permetterà agli iscritti, previo superamento di un test finale, di ottenere il Diploma Nazionale riconosciuto dal Coni e l’iscrizione all’Albo Nazionale Tecnici Csi.

Lo Sport assoluto protagonista in questa cornice di eventi, ai quali si aggiunge il Convegno “Bullismo e Cyberbullismo”, in programma a L’Aquila il 13 maggio alle 11:00, al Palazzetto dei Nobili.

Moderati dalla giornalista Roberta Galeotti, i relatori del convegno discuteranno degli aspetti sociali e relazionali dello Sport e dei benefici formativi ed educativi che possono influire sui giovani; tra loro, l’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila Vito Colonna; il presidente provinciale L’Aquila Csi Luca Tarquini; Don Cristoforo Simula – responsabile Ecclesiastico CSI territoriale; Alberto Ravanetti – segretario regionale SIAP; Alessandra D’Ettorre, campionessa Olimpica, europea e mondiale di ciclismo; Mario Quaglieri, Assessore regionale allo Sport, Bilancio ed Aree interne; dirigenti scolastiche ed il presidente Corecom Abruzzo Giuseppe La Rana. A conclusione del convegno, la premiazione degli elaborati artistico-letterario svolti dagli studenti dell’Istituto Patini dell’Aquila.

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo felici di tornare a proporre iniziative che si fondano sull’incontro di bambini e famiglie alle prese con l’attività sportiva. L’evento clou di ‘Sport e famiglia’, infatti, sarà L’Aquila in bici: un’avventura da trascorrere in famiglia, con le nostre guide cicloturistiche che ci accompagneranno lungo il percorso, in compagnia di una guida turistica che ci descriverà le bellezze della città. Lo sport da vivere insieme, quindi, riscoprendo il nostro territorio. Abbiamo inoltre coinvolto le istituzioni scolastiche, in particolare per affrontare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, tematiche che saranno affrontate, dando il giusto spazio al ruolo fondamentale che può essere ricoperto proprio dallo sport, nel convegno in programma sabato 13 maggio al Palazzetto dei Nobili. Un programma ricco di iniziative che siamo sicuri vedrà un’ampia partecipazione”. Le parole del presidente CSI L’Aquila Luca Tarquini, a margine della conferenza stampa di questa mattina che ha visto la presentazione del programma della manifestazione “Sport e famiglia”.

“Lo sport che unisce piccoli e grandi, in un percorso di crescita condiviso. La Regione ha voluto sostenere questo appuntamento dal valore sociale e formativo che rispecchia gli obiettivi che il CSI promuove attivamente sul territorio”, ha commentato l’assessore regionale Mario Quaglieri.

Le parole di David Iagnemma, Segretario generale della Fondazione Carispaq. “Per la Fondazione Carispaq è importante contribuire a progetti ed iniziative che veicolino messaggi e valori sani. In questo caso abbiamo scelto continuamente di sostenere, nuovamente, una manifestazione che promuove lo sport tra giovanissimi e famiglie, soprattutto in un momento storico in cui si fa fatica a slegare i più piccoli dalla dimensione virtuale dei social network. Prendere parte ad eventi come quelli che il CSI promuove e farlo in famiglia regala momenti speciali, nuovi e costruttivi. Poiché crescere anche grazie allo sport significa crescere in modo sano”.