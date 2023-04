L’Aquila. “È stata ripristinata in ‘fascia alta’ la Questura dell’Aquila. Un risultato che ci soddisfa e conferma l’impegno e la sensibilità del governo Meloni nei confronti delle istanze e delle esigenze dei territori”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

“Il provvedimento, contenuto nel decreto PA, approvato dal Consiglio dei ministri, comporta l’istituzione della figura del Dirigente generale con conseguenti rimodulazione e potenziamento della pianta organica. Per la Questura si tratta del ritorno a un rango che compete a un capoluogo di regione e la possibilità, attraverso l’aumento delle unità lavorative, di rispondere in maniera ancora più incisiva le attività di controllo e monitoraggio del territorio oltre che di tutela dei cittadini. Forze dell’ordine e Prefettura svolgono un lavoro importante e questa disposizione dell’esecutivo nazionale non potrà che agevolare e migliorare le attività che quotidianamente donne e uomini in divisa svolgono sul campo per la sicurezza della comunità”.