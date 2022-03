Sessanta borse di studio per gli studenti meritevoli in Abruzzo: tutti i nomi degli assegnatari

L’Aquila. Si è svolta ieri pomeriggio al BPER Banca Forum Monzani di Modena la cerimonia di consegna delle borse di studio fondazione 150° di BPER Banca.

Quest’anno sono stati premiati 267 studenti provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nell’anno scolastico 2019-2020: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 182 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di premiati ha partecipato di persona all’evento che è stato anche trasmesso in streaming.

Ecco i nomi dei 60 vincitori in Abruzzo: Michele Prudente, Mattia Porfirio, Luca Balla e Paolo del Bene di L’Aquila, Eliana Venditti, Vincenzo de Amicis, Marco Venditti, Dennis Enricomaria Palma e Clarissa Venditti di Luco dei Marsi (AQ), Luca Persia e Berardino Silvestri, Ilaria di Carlo e Maria Chiara Santucci di Avezzano (AQ), Lorenza Amadio, Ludovico Amadio di Poggio Picenze (AQ), Giuseppe Bucciarelli di Goriano Sicoli (AQ), Noemi Bernabei di Gagliano Aterno (AQ), Giulia Romano, Manlio Romano, Elisa di Nenno di Castel di Sangro (AQ), Alessandro Petrucci e Louisa Agnese Norscia di San Demetrio (AQ), Sofia Bonaldi di Aielli (AQ), Aleks Capo di Sulmona (AQ), Marta Muccio e Chiara Muccio di Introdacqua (AQ), Maria Ciccarelli di Celano (AQ); Vittoria Mariani di Penne (PE), Alicia Serra di Pescara, Federica Pagliaccio, Alessio Fagnani di Montesilvano (PE), Sophie Giancaterino di Loreto Aprutino (PE), Matilde Ciacci di Giulianova (TE) e Caterina Irelli di Roseto degli Abruzzi (TE); Francesco di Santo e Federica Pellegrini di Atessa (CH), Michele Sulpizio di Bucchianico (CH), Sara della Gatta di Vasto (CH), Enrica d’Orazio di Chieti, Ludovica Travaglini, Giorgia Menna, Arianna Ciampini, Alessandro Marfisi, Luca Di Biase, Matteo Ciampini, Natalia Brighella, Matteo Pio Sciarretta, Giorgia Caporale e Maria Grazia Manco di Lanciano (CH), Simona Grumo di San Giovanni Teatino (CH), Stefania Como di Palena (CH), Gianluca Della Penna di San Salvo (CH), Fabrizia Trapella di Tollo (CH), Brigida Sulpizio di Bucchianico (CH), Manuele Oltremonte di Vasto (CH), Flavio Zulli, Martina Sarchese di San Vito Chietino (CH), Simone Paterra, Yevhen Dzhalyuk e Giada Galassi di Palena (CH).

Per BPER Banca sono intervenuti la Presidente Flavia Mazzarella e il Chief Human Resources Officer Giuseppe Corni. Erano inoltre presenti il Presidente del Tribunale di Modena Pasquale Liccardo, il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi, e il Tenente Colonnello dell’Accademia Militare di Modena Enrico Gasparini.

Il Premio, giunto alla 55esima edizione, è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

Nel corso dell’evento la Presidente Flavia Mazzarella ha affermato: “Le studentesse e gli studenti che hanno scelto di puntare sulla cultura vanno premiati. Con queste borse di studio BPER Banca vuole ringraziarli per l’impegno e le capacità che hanno dimostrato. La Banca porta avanti da tempo numerosi progetti per valorizzare il talento giovanile: iniziative didattiche con Accademie, Università e scuole, oltre a premi per gli studenti più meritevoli. Il nostro sostegno è in linea con la proclamazione del 2022 come ‘Anno Europeo dei Giovani’. Una scelta che presuppone un impegno preciso nei confronti delle nuove generazioni, per dare loro più opportunità in termini di istruzione, partecipazione, formazione e lavoro”.

Giuseppe Corni, Chief Human Resources Officer di BPER Banca, ha a sua volta dichiarato: “In futuro sarà necessario disporre di sempre maggiori competenze e conoscenze specialistiche. Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e con esso le aspettative verso i nuovi professionisti, ma è certo che verrà sempre riconosciuta la capacità di evolvere. Per farlo c’è bisogno di impegno, curiosità e intraprendenza. Siamo orgogliosi di premiare gli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico: saranno loro la classe dirigente di domani e siamo sicuri che lavoreranno nel miglior modo possibile per il benessere del Paese”.