Sconto del 10% sugli assorbenti, l’iniziativa contro la “tampon tax” di una piccola farmacia abruzzese

Canistro. Il Comune di Canistro e la farmacia del paese, sposando il progetto dell’associazione culturale no profit “Iniziativa Donne” nata a Sora, lanciano un’iniziativa importante per le famiglie.

Il secondo venerdì di ogni mese sarà applicata una scontistica sugli assorbenti.

L’iniziativa, “sconto del 10% sugli assorbenti” arriva così anche in Abruzzo nella farmacia del dottor Marco Giampaolo che si trova in piazza Municipio, al civico 2.

La legge di bilancio 2022 in Italia ha ridotto l’aliquota Iva, dal 22% al 10%, su prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile ma la strada è ancora lunga per non discutere più sulla disparità di tassazione tra beni femminili e maschili.

A livello globale sono pochi i Paesi del mondo che non impongono tasse aggiuntive ai prodotti sanitari destinati alle donne, tra cui Canada, India, Australia e Kenya. La farmacia di Canistro è aprifila in Abruzzo nell’abbattere la “tampon tax”, puntando i riflettori sui costi degli assorbenti che vanno considerati beni di prima necessità.

Dalla casa comunale hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa rivolta alla promozione di una cultura che vada di pari passo tra i sessi. Il plauso è arrivato dal sindaco Giammaria Vitale e dalla consigliera Sara De Michele.

Le socie dell’associazione “Iniziativa Donne” ringraziano per la promozione del progetto il Comune di Canistro e la sua farmacia comunale.