Teramo. Stefano Matteucci è stato eletto segretario provinciale della Ugl Salute di Teramo. È il risultato del congresso provinciale ospitato nei locali della locale Utl. Alla presenza del segretario confederale Gianna De Amicis, del Segretario Regionale dell’Abruzzo Renata d’Ettorre e del Segretario della Utl Alberto Di Battista la conferma è arrivata per acclamazione da parte dell’assise.

“È un onore e un impegno”, ha detto al termine dei lavori Matteucci. A Teramo la Ugl Salute non solo si è consolidata ma sta crescendo costantemente. Abbiamo ottenuto una Rsu nelle ultime elezioni e la nostra presenza nelle aziende, pubbliche e private è in costante crescita. Ci attendono nuove sfide che affronteremo, con la squadra che mi affiancherà, a testa alta e sempre con l’obiettivo di tutelare diritti e dignità degli operatori sanitari”.

Al neoeletto arrivano i complimenti della segreteria nazionale. “La tenace volontà e la preparazione di Stefano Matteucci”, dice Gianluca Giuliano, “stanno facendo la differenza. Ora è il momento di accelerare, di metterci in marcia per la sanità del futuro, come recita il nostro slogan congressuale. Sono sicuro che accadrà a Teramo come nel resto d’Italia”.