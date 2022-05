Salute e turismo, Scanno ospita la terza edizione della Festa del respiro

Scanno. Si è svolta a Scanno, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, la terza edizione della Festa del Respiro, promossa e organizzata annualmente dall’ Associazione nazionale Borghi del respiro.

L’Associazione Nazionale Borghi del Respiro si costituisce il 20 maggio 2020 a Perugia, dallo sviluppo di un’idea originale dello Pneumologo Dottor Vincenzo Colorizio insieme a 2 co-fondatori: lo Pneumologo Dottor Salvatore D’Antonio, originario di Scanno, e l’Avvocato Luciano Morini, di Nocera Umbra, che nel 2015 avviò un primo progetto Oasi del respiro unitamente alla Dott.ssa Francesca Marinangeli ricercatrice del CREA, in collaborazione con l’Università di Perugia e l’Associazione Malattie Respiratorie AMAR. Un progetto che ha portato nel 2016 della prima Carta dei diritti del malato respiratorio, coordinata dallo pneumologo Marco Dottorini. Questo insieme progettuale è confluito nell’attuale Associazione Borghi del respiro, cui è collegato un Regolamento di marchio per i comuni dotati di determinate stringenti caratteristiche di bontà dell’aria, e dimostranti un impegno amministrativo a mantenerla e migliorarla con azioni concrete nel proprio territorio.

Fare rete è un concetto base che lega le Amministrazioni che sottoscrivono il patto del respiro al fine di creare sinergie di sviluppo sostenibile. L’Associazione si pone lo specifico e principale intento di promuovere una visione integrale della salute umana, dal punto di vista fisico, psichico e spirituale, sensibilizzando la popolazione ai sani stili di vita e rendendo disponibili, sul territorio di maggior valore naturalistico, luoghi non inquinati nei quali realizzare attività fisica adattata, ricreativa, socio-culturale e spirituale all’aria aperta.

Promuove la protezione della natura, il consumo di suolo zero, la valorizzazione delle risorse naturali. Sono cinque settori cardine su cui si muove, rappresentati ciascuno, nel Comitato scientifico, da 5 Enti nazionali: CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, Centro di Ricerca politiche e Bio-economia, coordinatore delle biopolitiche e dell’ambito protezione della natura; Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS per la prevenzione della salute respiratoria e sani stili di vita; ISTO, Organizzazione Internazionale per il turismo sostenibile, con UNPLI turismo sociale e sostenibile; ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per il settore ambiente e monitoraggio della qualità dell’aria; Associazione Pazienti BPCO onlus per la formazione ed informazione al pubblico. Eticamente l’Associazione promuove in collaborazione con gli enti locali, lo sviluppo di attività sostenibili per le risorse naturali, contro lo spopolamento delle aree montane.

La terza FESTA DEL RESPIRO, ospitata dal Comune di Scanno, è stata nuovamente e ancor più vivacemente l’occasione per proclamare le candidature approvate, proporre l’iscrizione di nuovi borghi con l’intenzione di attivare azioni specifiche di sensibilizzazione in diversi ambiti: contro la dipendenza da tabacco , il fumo all’aperto nelle aree sensibili, a favore della promozione di limitazioni al traffico nei periodi di maggior afflusso turistico e della promozione di fioriture idonee alla salute respiratoria nei borghi, della vivibilità e sviluppo di nuovi lavori nell’ambito dei progetti Green. L’associazione ha sottolineato inoltre l’esigenza di far partecipare i Borghi a Fiere Nazionali del turismo sostenibile, di promuovere lo sviluppo di ospitalità per soggetti sensibili ad allergeni animali e anche di monitoraggi dell’aria e dei pollini per la difesa di soggetti sensibili oltre l’attuazione di progetti didattici e alternanza scuola-lavoro, progetti editoriali, di raccolta fondi e ricerca sponsor oltre alla redazione di progetti in rete tra i Borghi o anche la promozione delle foreste e delle piantumazioni di verde ipoallergenico. Ampio il ventaglio della produzione scientifica e della promozione di convegnistica in ambito pneumologico da parte delle componenti dell’Associazione.

La manifestazione di Scanno si è aperta con l’inaugurazione di un simbolico tratto di “Il bosco del respiro”, realizzato dal Comune di Scanno e ha visto la consegna del Premio per l’ambiente del Movimento Azzurro, oltre al riconoscimento formale dell’ideatore del progetto, lo storico pneumologo aquilano Dottor Vincenzo Colorizio. Diversi gli interventi e i momenti delle due giornate del 21 e 22 maggio che si sono aperte con una lettura magistrale del Dottor Vincenzo Colorizio, volta a narrare la storia dell’idea e dell’Associazione, cui è seguita una ricca visita guidata del Paese di Scanno a cura del dr Pasquale Caranfa. Domenica 22, in centro storico a Scanno i saluti istituzionali del Presidente Luciano Morini, del sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni, del Presidente del Parco Sirente-Velino Francesco D’Amore, e del giornalista Dante Fasciolo di Movimento Azzurro. Ha moderato i lavori il Consigliere Massimo Alesii.

Momento centrale la Proclamazione dei nuovi quattro Borghi del Respiro, due della provincia dell’Aquila e due di nuove Regioni Italiane, la Toscana e il Molise: Canistro (Aq), Fagnano Alto (Aq), Filignano (IS), San Marcello Piteglio (PT) che sono stati rappresentati dai Sindaci Gianmaria Vitale, Francesco D’Amore (Presidente del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino), Federica Cocozza, Luca Marmo.

La presentazione dei nuovi Borghi aderenti all’Associazione, approvati a giudizio del Comitato Scientifico è stata curata dalla dott.ssa Francesca Marinangeli del CREA, Centro Politiche e Bio-economia, coordinatrice del Comitato.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti di alcuni del Borghi del Respiro già iscritti all’Associazione, fra i quali il Sindaco di Lucoli Valter Chiappini, l’Assessore Mario Rotellli di Rocca di Mezzo, il Sindaco di Secinaro Noemi Silvestri, l’Assessore Oriana di Girolamo di Rocca di Cambio, il Sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti, e il Sig. Angelo Sarra in rappresentanza del Comune di Civitaretenga-Navelli oltre ovviamente al Sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni.

Ad oggi dunque la rete dei Borghi del Respiro si snoda in Italia in 25 località in 6 regioni che sono San Marcello Piteglio (PT), Bagno di Romagna (FC), Cascia (PG), Nocera Umbra (PG), Passignano sul Trasimeno (PG), Sigillo (PG), Otricoli (e Poggio) (TR), Amtarice (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Scanno (AQ) Marano dei Marsi (AQ), Paganico Sabino (RI), Sante Marie (AQ), Lucoli (AQ), Rocca di Cambio (AQ), Rocca di Mezzo (AQ), Fagnano Alto (AQ), Fontecchio (AQ), Secinaro (AQ) Tione degli Abruzzi (AQ), Villa Sant’Angelo (AQ), Civitaretenga (AQ), Canistro (AQ), Filignano (IS).

La Festa del Respiro 2022 è stata ospitata dal Comune di Scanno grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Pazienti BPC Onlus, con il patrocinio di ITS AIPO, Parco Nazionale d’Abruzzo e con il contributo non condizionante di VitalAire – BCC Credito Cooperativo – Boeringer Ingelheim.

Tutte le informazioni per aderire all’Associazione BORGHI DEL RESPIRO sono su www.borghidelrespiro.it.