L’Aquila. Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, sarà Rustichella d’Abruzzo la pasta ufficiale della nuova stagione di MasterChef Italia. Il programma, atteso dal 14 dicembre tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, vedrà ancora una volta la presenza dei tre grandi Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a fare da padroni di casa.

Nel corso delle puntate dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, gli aspiranti chef si cimenteranno in diverse prove durante le quali Rustichella d’Abruzzo sarà protagonista con i suoi formati classici della tradizione ma anche i più innovativi. L’azienda, oggi alla quarta generazione, vanta una produzione completamente artigianale: semola di grani duri selezionati, trafile di bronzo e un’essiccazione a bassa temperatura. Nel corso degli anni la confezione di carta marrone con cui Rustichella d’Abruzzo si identifica si è affermata come premium brand di pasta in oltre 70 Paesi.

“Essere partner di un programma iconico per tutti gli appassionati di cucina – spiega la titolare di Rustichella d’Abruzzo Stefania Peduzzi – rappresenta una opportunità per raccontare i nostri 100 anni, una storia di pasta e di famiglia. Siamo nel 1924 quando nostro nonno Gaetano ha avviato a Penne in Abruzzo il primo pastificio. Con nostro padre Piero la prima produzione di pasta integrale e poi l’internazionalizzazione. Siamo stati pionieri di molti progetti, restando sempre artigiani nei processi ma all’avanguardia per la ricerca e l’innovazione che è parte della nostra storia: gli spaghetti con cottura di 90 secondi, la linea alla frutta e la riscoperta dei grani antichi. Nel 2004 abbiamo dato vita anche a Primograno: la prima filiera corta di grano abruzzese in Italia. Oggi raccontiamo la nostra antica arte di fare la pasta in tutto il mondo.”

MasterChef Italia è in onda tutti i giovedì dal 14 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

È possibile seguire MasterChef Italia, cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.