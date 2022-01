Il supercibo made in Abruzzo: numerosi benefici per l’organismo e tanta fantasia

Stanno riscuotendo un interesse sempre maggiore in campo alimentare tanto da essere stati etichettati come vero e proprio trend. Parliamo di superfood, cibi sani, ricchi di proteine e sostanze nutrienti, capaci di conferire benefici alla propria salute. E’ sempre più evidente come al giorno d’oggi si cerchi di integrare nella propria dieta “supercibi” che riescano a contribuire a un ottimale funzionamento dell’organismo, influendo positivamente sul benessere fisico.

Se in Italia questa tendenza sta prendendo piede solamente adesso, all’estero è già pienamente radicata e praticata da tutti. A confermarlo, il pastificio artigianale abruzzese, Rustichella d’Abruzzo, che ha da tempo lanciato una linea di healty food per rispondere alle richieste di chi punta a uno stile di vita sano e genuino, a partire da ciò che mangia.

Si chiama Chamhealthyon e comprende una serie di alimenti che forniscono energia e permettono al corpo di funzionare correttamente, con il fine di creare un perfetto binomio alimentazione-salute. Si tratta di una linea di pasta sana, leggera e digeribile realizzata con semola di grano duro arricchita con ingredienti altamente selezionati: estratti vegetali dalle antiche origini, ricchi di sostanze nutritive utili al benessere del corpo. Piante, radici, bacche ed alghe dalle innumerevoli proprietà che hanno avuto in diverse culture – per secoli – funzioni importantissime.

“E’ un pasta rigorosamente di nostra produzione realizzata, come tutte le altre, con una lavorazione artigianale e monitorata dal reparto di Qualità e Ricerca e Sviluppo. Questo formato è apprezzato e amato soprattutto all’estero anche se in Italia le persone iniziano a inviare segnali di grande interesse. La nostra linea di healty food ci permette di spaziare con la fantasia, presentando spaghetti di diverse colorazioni (dal blu al verde, dal rosa al rosso etc), non rinunciando al gusto e, soprattutto, alle proprietà e funzionalità benefiche che hanno al loro interno. Alle paste, sono affiancati dei sughi e dei condimenti, sempre di nostra produzione salutari e, se vogliamo, anche esotici”.

Insomma, se siete interessati potrete sbizzarrirvi scegliendo tra spaghetti verdi Matcha e Ginseng, in grado di stimolare la concentrazione e la memoria nonché conferire maggiore energia e resistenza a chi li assume, spaghetti blu Spirulina, in grado di rinforzare il sistema immunitario e rimineralizzare le ossa, spaghetti neri al carbone vegetale, utili anche in caso di mal di stomaco, spaghetti rosa dragon fruit e sea ribes, ricchi di micronutrienti e sali minerali e spaghetti arancioni curcuma e zenzero, in grado di contribuire ad alleviare i sintomi dell’influenza, migliorare la digestione, accelerare il metabolismo e bruciare i grassi.

…avete già scelto qual è il vostro preferito?