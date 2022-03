L’Aquila. Un aiuto concreto a favore della popolazione ucraina devastata dalla guerra è venuto dal Rotary Club L’Aquila.

Il club cittadino guidato dal presidente Antonio Di Stefano e dalla presidente della commissione Rotary foundation, Rossella Iannarelli In partnership con i giovani del Rotaract L’Aquila, i Club Rotary di Avezzano e di Sorrento, con una sovvenzione del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria), hanno consegnato oggi pomeriggio farmaci e materiali sanitari, per un valore di oltre 5.000 euro al Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di L’Aquila Dr. Maurizio Ortu e al Presidente Nazionale dell’A.M.F.E. Dr. Domenico Barbati presso la locale sede dell’Ordine.

Per veicolare fino a destinazione il supporto umanitario per il martoriato popolo ucraino, il Rotary Club L’Aquila ha scelto un canale sicuro, unendosi alla raccolta di farmaci e materiali sanitari promossa presso l’Ordine dei Medici AQ dall’A.M.F.E. (Associazione Medici di Famiglia volontari per le Emergenze), organizzazione onlus inserita nella Protezione Civile nazionale e nell’ambito delle Emergenze Sanitarie della Regione Abruzzo. I materiali partiranno al più presto per l’Ucraina dal polo logistico dell’Interporto di Avezzano.

Nell’attuale drammatico momento di grave difficoltà mondiale, il Rotary Club L’Aquila con questo aiuto sanitario all’Ucraina ha voluto dare un suo contributo per alleviare, anche se in minima parte, le sofferenze di chi è rimasto in un territorio straziato da una guerra atroce ed insensata.