Ristori alle strutture ricettive che hanno ospitato ucraini, interviene il ministro Garavaglia

Giuliaonova. Tra le istanze rappresentate al Ministro Massimo Garavaglia nel corso della sua recente visita al porto di Giulianova, c’era quella dei mancati ristori ai titolari delle strutture ricettive che hanno accettato di ospitare i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Il perdurare delle inadempienze, hanno detto al Ministro gli operatori presenti all’incontro, sta compromettendo la tenuta economica delle attività. Garavaglia, che giudizi lusinghieri ha espresso su Giulianova e sul turismo locale, si è attivato per risolvere la questione. In una nota inviata al Capo del Dipartimento di Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, ha infatti evidenziato ” la grande generosità degli imprenditori abruzzesi per i servizi di ospitalità offerti alla popolazione ucraina”, allo stesso tempo segnalando “le difficoltà connesse al disallineamento temporale del rimborso degli oneri sostenuti.

“Lo stesso Curcio, al ricevimento della nota, in una lettera ha rassicurato il Ministro: le procedure contabili finalizzate a rendere disponibili alla struttura commissariale della Regione Abruzzo le somme necessarie al ristoro delle spese anticipate sono in via di definizione proprio in queste ore. Il Capo Dipartimento garantisce inoltre che sarà sua cura “adottare ogni utile iniziativa affinchè gli apparati amministrativi provvedano con la massima tempestività all’assolvimento dei necessari adempimenti”.

“Troppo spesso le richieste di singoli o di categoria cadono nel vuoto – commenta il Sindaco Jwan Costantini – Alla presa in carico del momento, voglio dire, non seguono a volte atti concreti. Il Ministro Massimo Garavaglia ha dato senso e valore alla sua visita a Giulianova attivandosi in tempi brevissimi per la risoluzione del problema che gli è stato sottoposto. L’ Amministrazione comunale ringrazia lui e la dirigenza della Lega per aver compreso e immediatamente operato, al fine di risolvere un problema molto sentito”.

LEGGI ANCHE: