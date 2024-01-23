L’Aquila. Un luogo di incontro e di condivisione per dare ufficialmente inizio alla campagna elettorale in vista delle regionali in programma a marzo in Abruzzo.

Il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, ricandidato della Lega, inaugurerà all’Aquila sabato 27 gennaio, dalle ore 17, in località Pettino n.11, sulla strada statale 80, il proprio comitato elettorale.

Dopo i manifesti 6×3 apparsi in città nelle scorse settimane, con il claim “Scelgo”, Imprudente invita così simpatizzanti e sostenitori a partecipare all’evento: “Sarà l’occasione per tracciare un bilancio di questi 5 anni di Governo di centrodestra, che mi hanno visto impegnato su settori strategici ricoprendo le deleghe all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente – spiega Imprudente – Ma sarà soprattutto un importante momento di confronto per illustrare i prossimi obiettivi, nel segno della continuità, e raccogliere le proposte dei cittadini per dare il via a questa nuova avventura”.