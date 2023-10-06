L’Aquila. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, hanno fissato la data delle prossime elezioni regionali.
Le elezioni si svolgeranno domenica 10 marzo 2024. Sono in corso contatti con il Governo per verificare la possibilità di estendere anche nel 2024 la deroga, già concessa nel 2023, di poter votare anche nella giornata di lunedì.
La prossima settimana i presidenti Marsilio e Sospiri si recheranno dal presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Ida Francabandera, per formalizzare la procedura così come previsto dallo Statuto.