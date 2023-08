L’Aquila. “Soddisfazione per la conclusione di un procedimento avviato sin dal primo mandato Biondi per la costruzione dell’aviorimessa da circa mille metri quadrati nella quale verranno assicurate le operazioni di manutenzione dei velivoli. I lavori prevedono anche la realizzazione di doversi locali di servizio, come uffici, magazzini, servizi igienici, dormitorio e refettorio”. È quanto dichiara Carla Mannetti responsabile del dipartimento regionale infrastrutture della Lega.

L’intervento dell’amministrazione, dal costo complessivo da un milione di euro, sarà possibile a seguito della riprogrammazione da parte della regione Abruzzo delle risorse messe a disposizione dal programma Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2014-2020. “La Lega ha sempre lavorato sul rilancio dell’infrastruttura e plaude al risultato raggiunto dall’amministrazione di centrodestra che attraverso il potenziamento dell’aeroporto dei Parchi, sta raggiungendo obiettivi fondamentali per il rilancio dello scalo aquilano.

La struttura che riveste un ruolo strategico per il territorio aquilano e per le zone interne – sottolinea la Manetti -, è tornata ad essere un punto di riferimento quale centro di protezione civile, scuola di volo , ma anche con una valenza turistica e sportiva. Un plauso alla Sunrise aviation, gestore dell’aeroporto per la passione e la dedizione che ha avuto fin dall’inizio rispettando tutti gli impegni presi a seguito dell’aggiudicazione definitiva ventennale nel gennaio del 2020 con la sottoscrizione dell’atto di concessione e soprattutto per il lavoro sinergico svolto con il comune dell’Aquila”.

Estremamente soddisfatto anche Roberto Junior Silver, già consigliere comunale del capoluogo regionale, oggi segretario comunale della Lega, che aggiunge: “Questo risultato, frutto di un lungo lavoro che ho seguito in prima persona, è un altro tassello importante per sviluppare la nostra città. È già in cantiere un progetto più ambizioso che sarà portato anche all’attenzione del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini”.