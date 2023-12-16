Pescara. Dopo il grande successo della quarta edizione, il Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori), presieduto dal Presidente Antonio Potere, autore di numerose opere teatrali, nonchè Presidente e regista della Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti con ben 49 anni di attività teatrale nel ruolo di Direttore Artistico di numerose rassegne amatoriali abruzzesi, ha organizzato la quinta edizione della Rassegna di teatro dialettale “5° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo – in ricordo di Roberto Falone” che si terrà presso il Teatro Cavour in Via Cavour 9 a Pescara.

La rassegna, composta da ben 9 spettacoli, è iniziata domenica 12 novembre alle ore 17:00 con la compagnia teatrale “Theatre Ensemble” di Torino Di Sangro che ha portato in scena la commedia “Na fame nere” di Antonio Potere con la regia di Luciano Martelli, domenica 26 novembre si è esibita la compagnia “Li nipute de tatone” di Chieti con la commedia “Divurzie tu cà divorzie pure je!” scritta e diretta da Roberto Troiano, e terminerà domenica 24 marzo 2024 con la Cerimonia di Premiazione della Rassegna e uno spettacolo fuori concorso.

Le otto compagnie teatrali in concorso saranno giudicate da due giurie: popolare e tecnica.

La Giuria Popolare composta esclusivamente dagli abbonati, che avranno diritto al voto e assegneranno il premio la Migliore Compagnia gradita dal pubblico abbonato.

La Giuria Tecnica composta da ben sei membri: dal Presidente della Giuria Professore Massimo Pasqualone, nonchè già docente universitario e noto critico d’arte a livello nazionale; dal Vice Presidente, segretario e addetto stampa Fita Abruzzo Ambra Porreca, nonchè aiuto regista e attrice della Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti; dall’organizzatrice di eventi Argia Tontodonati; dalla docente e regista teatrale Laura De Vincentiis; dal poeta, autore, sceneggiatore e attore teatrale Gabriele Di Camillo e dal regista e attore Gino Di Bonaventura.

La Giuria Tecnica avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: la Migliore Compagnia conquisterà il premio più importante ovvero il 5° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo, il Migliore Allestimento Scenografico, la Migliore Regia, il Migliore Attore Protagonista, la Migliore Attrice Protagonista, la Migliore Attrice Non Protagonista, il Migliore Attore Non Protagonista, il Migliore Attore Caratterista e la Migliore Attrice Caratterista.

L’intera Rassegna sarà condotta dalla Presentatrice Ambra Porreca, nonchè membro della giuria tecnica della rassegna.

Domani domenica 17 dicembre alle ore 17:00 salirà sul palcoscenico la Compagnia “Lu passatempe” di Penne porterà in scena la commedia brillante in due atti intitolata “Ma vì li sò arcundat mai? Ovvero La cose chiù belle” scritta da Antonio Ranalli con la regia di Valeria Almonti e Chiara Dell’Arena.

I prossimi spettacoli della rassegna sono: domenica 14 gennaio alle ore 17:00 la Compagnia “Atriana” di Atri si esibirà con lo spettacolo “Non è mai troppo tardi” scritto e diretto da Giancarlo Verdecchia, domenica 28 gennaio alle ore 17:00 la Compagnia “Amici della ribalta” di Lanciano presenterà la commedia “Parenti serpenti” scritta da Carmine Amoroso e diretta da Mario Pupillo, domenica 11 febbraio alle ore 17:00 la Compagnia teatrale “I temerari” di Chieti allieterà la serata con la commedia “Ddù rape strascenate” scritta da Antonio Potere e diretta da Paolo Pieretti, domenica 25 febbraio alle ore 17:00 la Compagnia teatrale “Drago D’Oro” di Atessa salirà sul palcoscenico del teatro con la commedia “Io non so niente!” scritta e diretta da Paolo Villanese. Domenica 10 marzo alle ore 17:00 la compagnia teatrale “I giovani amici del teatro” di Pescara concluderà la Rassegna in concorso per i premi con la commedia “Pure lu Paradise è d’accorde!” scritta e diretta da Paolo Crisante, e infine domenica 24 Marzo alle ore 17:00 ci sarà la Cerimonia di Premiazione della Rassegna e subito dopo la Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti si esibirà con lo spettacolo fuori concorso “Na socera… da maretà!” scritto e diretto da Antonio Potere.

Ingresso Unico €12,00. Acquista anche online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati di CIAOTICKETS oppure presso il botteghino del Teatro dalle ore 15:30 prima di ogni spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri 3392314718 – 3291519907 oppure si può visitare su Facebook la Pagina “Fita Abruzzo” e il gruppo “F.I.T.A. ABRUZZO – COMITATO REGIONALE”.