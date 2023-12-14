Teramo. Presentato questa mattina a Teramo “Orizzonti senza limiti”, progetto di alta formazione nel settore aeronautico e tecnologico che coinvolge diversi partner nazionali ed internazionali. L’incontro si è svolto presso IIS Alessandrini Marino di Teramo con la partecipazione di numerosi studenti, tra cui manutentori, periti chimici, informatici, elettronici e odontotecnici. Ad aprire l’incontro la dirigente scolastica, Prof.ssa M.Letizia Fatigati e i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla formazione, Pietro Quaresimale. Durante la mattinata sono intervenuti professionisti ed esperti, quali Pierluigi Befera, business development manager di Orizio Academy (Orizio Group), Mr. Koen Coenjaerts, quality manager dell’Università Condorcet, Jeff Bianco, capo squadra manutentori settore militare, in collegamento Anna Cecconello, secretary general de Wallonie Aerotraining Network, insieme ad Attilio Sacripanti, training manager WAN, Stefan Verhofstadt , director della Orizio Academy. Tra i contributi anche un focus dell’odontotecnico Nicolino Angeloni sullo sviluppo dei nuovi materiali dell’estetica, associati anche alla riabilitazione protesica in ottica multidisciplinare.

A condurre i lavori Diego Ferretti, Direttore Generale della CTExpertise, azienda con sede a Mosciano S.A. nel campo della consulenza, progettazione e realizzazione di componentistica meccanica, che sta coordinando il progetto della nuova offerta formativa ed ha individuato e coinvolto i partner presentati.“Come Regione Abruzzo continuiamo a investire sull’alta formazione, dopo l’ITS sul turismo a Giulianova e quello della meccatronica a Teramo, l’aeronautica sarà il prossimo ambito su cui costruire un‘offerta formativa specializzante che possa aiutare ad agganciare il nostro territorio al treno della competitività. I percorsi ITS hanno uguale dignità rispetto alle proposte formative delle università, ed è questa l’informazione principale che va collegata con l’orientamento” quanto ha dichiarato Pietro Quaresimale

“Un intenso momento di concreto orientamento formativo per i nostri studenti e studentesse dell’Alessandrini Marino, una forte spinta motivazionale per ciascun studente a voler davvero costruire attraverso lo studio e l’alta formazione aziendale il proprio futuro, questo il profilo dell’incontro di stamattina coordinato da Diego Ferretti” così la Prof.ssa M. Letizia Fatigati. “Le realtà coinvolte nel progetto sono leader a livello internazionale nel settore dell’aeronautica e dell’elettronica, è sempre più importante che la formazione possa andare a colmare il gap tra scuola e mondo del lavoro, soprattutto in quegli ambiti di forte innovazione in cui sono richiesti profili molto specializzati. Spero che le testimonianze di oggi abbiano fatto appassionare ancora di più gli studenti al percorso che hanno scelto e che andranno a intraprendere nel futuro. Ringrazio la dirigente scolastica e tutto l’Istituto per la calorosa accoglienza” ha concluso Diego Ferretti.