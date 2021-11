Piogge, raffiche di vento e fulmini: allerta meteo in tutte e quattro le province abruzzesi

Pescara. Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 21104 Prot. Pre/ 50340 del 22.11.2021.

“Dalla sera/notte di oggi 22 novembre e per le successive 18-24 ore si prevede: precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento”.

“Nel Bollettino di criticità regionale è sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell’Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici. Per la giornata di oggi lunedì 22 NOVEMBRE 2021 prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su TUTTE LE ZONE DI ALLERTA. Per la giornata di domani matedì 23 NOVEMBRE 2021 prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su TUTTE LE ZONE DI ALLERTA”.

Le zone di allerta in Abruzzo sono tutte e quattro le province.