Pezzopane: Servizio civile all’Aquila straordinaria opportunità inserita in legge di bilancio

L’Aquila. “Fra le buone notizie contenute nel testo della prossima Legge di bilancio ce n’è una particolarmente importante per L’Aquila e l’Abruzzo. E’ stato infatti inserito uno specifico articolo, il 42, che istituisce il Centro nazionale del Servizio civile universale con sede proprio nel capoluogo abruzzese. L’iniziativa, da me fortemente voluta e sostenuta già nel Programma del fondo complementare del Pnrr, è particolarmente importante perché punta sui giovani. Questa bellissima iniziativa, inserita il legge di bilancio, è finalizzata al potenziamento del servizio civile ed a rafforzare le vocazioni dell’Aquila in termini di formazione e di studi. Il Centro infatti sarà sede delle attività connesse ai programmi ed ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale. Il servizio civile va potenziato e rafforzato e lo faremo a L’Aquila. Per le unità mobiliari da dedicare alle attività del Centro nazionale la struttura di missione guidata dal titolare Dott. Carlo Presenti che tanto si è prodigato per questa iniziativa ed il Dipartimento delle politiche giovanili, stabiliranno una convenzione con il Comune dell’Aquila.

Si tratta di uno straordinario riconoscimento per questa regione che sarà protagonista anche all’interno dello stesso Pnrr che punta sul potenziamento di questo servizio. Oltre a rafforzare le competenze dei giovani operatori volontari del Servizio, l’articolo 42 stanzia a decorrere dal 2022 un incremento di 5 milioni di euro per in Fondo nazionale per il servizio civile, prevedendo tra gli obiettivi della sede dell’Aquila quello di favorire e accelerare il processo di rigenerazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sarà una nuova e fondamentale opportunità di rinascita e valorizzazione per territori che hanno tanto sofferto e che proprio facendo comunità hanno rialzato la testa e saputo ottenere, ancora una volta, l’attenzione del Governo.

Nel percorso parlamentare in più occasioni ho operato per rafforzare il servizio civile nazionale, una mia fissazione da tempo. Con questo articolo della legge di bilancio, si mette a terra una grande e qualificante iniziativa per L’Aquila. Dopo il Centro di formazione nazionale per i VVFF ecco un’altra grande, concreta ed ulteriore opportunità per sostenere un cambiamento reale del destino e del futuro della nostra città.”

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera e responsabile nazionale Pd della Ricostruzione aree terremotate.