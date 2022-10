Paesaggio, a cento anni dalla legge Croce: in uscita la pubblicazione dell’incontro sulmonese

Sulmona. Nuovi testi per celebrare il paesaggio e il suo ruolo. “Sarà oggetto di una apposita pubblicazione, che sarà editata nei prossimi mesi”, scrive il comunicato di Pasquale D’Alberto e Rosa Giammarco, “il contenuto della giornata dedicata dalla sezione di Italia Nostra di Sulmona e Castel di Sangro al centenario della promulgazione della Legge sul Paesaggio, ispirata da Benedetto Croce allora Ministro della Pubblica Istruzione dell’ultimo governo Giolitti”. Questo quanto annunciato a conclusione dell’evento di sabato scorso, nell’auditorium dell’Annunziata di Sulmona.

“La definizione edl Paesaggio, contenuta nella legge” , ha spiegato il professor Carlo Iannello, che ha concluso i lavori , Il paesaggio esprime il volto stesso della Patria è rimasto integro anche nelle successive espressioni legislative, il che definisce l’importanza di ricordare il centenario. Tutti gli interventi hanno affrontato temi storici e di attualità, ivi compresi

i riferimenti alle prospettive di sviluppo sostenibile legati alla transizione ecologica”.

“Ne hanno parlato dal sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero; ai rappresentanti di Italia Nostra Abruzzo Pierluigi Vinciguerra, Bernardino Romano, Ippolita Ranù e Giovanni Damiani; al presidente del Pnalm Giovanni Cannata; al Segretario Generale dell’Istituto per gli Studi Storici di Napoli e nipote di Croce, Marta Herling; al presidente dei Parchi letterari Stanislao De Marsanich, collegato dalla Sardegna in occasione del festival organizzato dal Parco dedicato a Grazia Deledda; ai relatori della mattina Rosa Giammarco, Luisa Taglieri e Rosanna Tuteri. L’evento, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, ha visto la partecipazione di numerosi studenti dei poli Sciantifico ed Umanistico di Sulmona per i quali è valso come momento di formazione e di approfondimento nelle attività extra scolastiche”, concludono D’Alberto e Giammarco.