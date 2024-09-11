Vasto. Chi sarà l’agrinfluencer che verrà premiato nella finale regionale degli Oscar green Abruzzo lo sapremo domani 12 settembre alle 17 a Vasto, nei Giardini napoletani di Palazzo D’Avalos, dove verranno svelati i nomi delle imprese under 40 che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all’agroalimentare regionale. Ai sei oscar consueti quest’anno si aggiungerà anche il riconoscimento per l’esperto di contenuti digitali nell’agroalimentare, nuova categoria in concorso che riserverà una sorpresa per gli amanti del cibo abruzzese tra tradizione e innovazione.

“L’Oscar Green è la dimostrazione tangibile della capacità di resilienza di un settore tradizionale che non si arrende ma guarda al futuro con lungimiranza e aspettative – dice Carla Di Michele, delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa – l’edizione 2024 in Abruzzo si chiude con un grande risultato in termini di aziende partecipanti e l’introduzione della settimana categoria è una importante sfida che abbiamo raccolto”. L’evento prevede i saluti della dirigenza Coldiretti, la presentazione e la premiazione delle aziende vincitrici e, intorno alle 19, una piece teatrale di Marcello Sacerdote sul rapporto tra musica, tradizione, ruralità e territorio. Nell’ambito della serata, è prevista anche la consegna del premio “Biodiversità e ricerca”, istituto dalla Bio Cantina Orsogna. Saranno presenti l’assessore del Comune di Vasto Nicola Della Gatta, il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara Gennaro Strever e il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, oltre naturalmente al presidente di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli, al presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli e al direttore regionale Roberto Rampazzo. Interverranno il segretario nazionale di Coldiretti Giovane Impresa Stefano Leporati e i delegati di Coldiretti Giovani Impresa Carla Di Michele (Abruzzo) e Guido Di Primio (Chieti).