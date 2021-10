Orso filmato nel traffico di Roccaraso, arriva l’ordinanza per proteggerlo: il commento di Sammarone, direttore Pnalm

Roccaraso. Non avvicinare l’orso, non dargli cibo, non lasciare rifiuti all’esterno. Non corrergli dietro, non filmarlo. È il sunto dell’ordinanza emanata dal sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, dopo la diffusione delle immagini che documentano la presenza dell’orso marsicano Juan Carrito a Roccaraso, in provincia dell’Aquila.

Si tratta di un orso confidente, che si muove spesso in mezzo alle persone e su cui è aperta un’importante attività di monitoraggio e opera di dissuasione per farsì che torni in montagna e quindi in ambienti per lui più sicuri.

Il commento all’ordinanza da parte del direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, che ringrazia anche i cittadini per la collaborazione di questi giorni.



Cosa prevede l’ordinanza del sindaco Di Donato:



1. il divieto di avvicinarsi a esemplari di Orso bruno marsicano a piedi, in auto e con qualunque mezzo a distanze inferiori a 300 m;



2. il divieto di illuminare con qualsiasi lampada e altre fonti luminose gli esemplari di Orso bruno marsicano se non per attività di dissuasione, messe in atto esclusivamente da personale autorizzato;



3. il divieto di alimentare l’esemplare di Orso bruno marsicano in qualsiasi modo, anche rendendo disponibili fonti trofiche destinate a specie animali domestiche;



4. il divieto di ostacolare il lavoro delle squadre deputate alla dissuasione;



5. il divieto di lasciare all’aperto e in luogo accessibile i cassonetti dell’umido, fino a nuove disposizioni.

L’ordinanza completa

Ordinanza-n.-43-del-22.10.2021_signed

