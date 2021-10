Orso a spasso per le vie di Roccaraso, panico in centro [VIDEO E FOTO]

Roccaraso. Panico in centro a Roccaraso per la presenza di un orso. L’esemplare, dotato di radiocollare, prima si è fatto vedere in delle aree alle porte del paese poi nel tardo pomeriggio ha iniziato a passeggiare in centro. Con tutta probabilità di tratta di Juan Carrito, l’orsetto che già in estate si era fatto notare per le sue numerose incursioni.

La sua presenza ieri pomeriggio non è certo sfuggita ai tanti che in quel momento si trovavano in centro e hanno iniziato a filmarlo mentre impaurito cercava di trovare la strada per riandare verso la montagna.

Nonostante i numerosi appelli del personale del parco nazionale d’Abruzzo e delle istituzioni nessuno è rimasto fermo in attesa che l’orso si allontanasse. L’animale è stato illuminato e seguito per un tratto con un’auto fino a quando sono intervenuti le autorità e in particolare i carabinieri forestali che hanno cercato di farlo andare via.

La sua presenza ha animato il pomeriggio e ha anche preoccupato i residenti che lo hanno visto passare e ripassare senza preoccuparsi nè della presenza delle persone, nè delle auto andando contro tutti i consigli più volte forniti dagli esperti del settore.