Rocca Pia. La carcassa di un esemplare di Orso bruno marsicano maschio di circa 10 anni è stata rinvenuta circa due settimane fa all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise tra i comuni di Scanno e Rocca Pia nell’Aquilano. Ora a distanza di due settimane gli animalisti dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE AIDAA si chiedono se gia si conoscono le cause della morte dell’orso o comunque di conoscere i tempi per i risultati dell’autopsia.

“Si era subito escluso che si trattasse di un azione dei bracconieri- scrivono in un loro comunicato gli animalisti- ma sarebbe interessante conoscere i risultati dell’autopsia per capire effettivamente se l’orso sia morto a causa di uno scontro con un altro orso oppure sia morto per altre cause”.