Roma. “Uncem si unisce alla comunità del Parco d’Abruzzo, Lazio, Molise, al Presidente Giovanni Cannata, al Direttore Luciano Sammarone.” Lo scrive, in una nota, Marco Bussone, Presidente Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).

“Nessuna giustificazione per chi ha sparato, come ha detto il Presidente Uncem Abruzzo Lorenzo Berardinetti. Un episodio gravissimo, un danno enorme per il Parco e per il sistema montagna, per l’Appennino. Non si può permettere che un uomo imbracci il fucile e spari. Questa è una sconfitta per quelle comunità che lavorano quotidianamente per convivere con l’orso senza essere costrette ad assistere a episodi simili a quello avvenuto ieri a San Benedetto dei Marsi”, conclude.