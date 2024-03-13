Teramo. Sono stati oltre 100 i visitatori coinvolti attivamente alla mostra sui trent’anni del Mercato unico europeo che ieri, 12 marzo, ha fatto tappa all’Università di Teramo, all’interno di un tour che sta toccando le principali città dell’Unione europea.

La mostra, organizzata dalla Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) della Commissione europea, è stata allestita anche all’Università di Teramo grazie alla stretta collaborazione fra la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e le due strutture della rete europea presenti a Teramo: il Centro di documentazione europea dell’Università di Teramo (CDE) e Europe Direct Abruzzo del Consorzio Punto Europa.

La mostra è stata inaugurata dal rettore Dino Mastrocola, dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin presente a Teramo per l’inaugurazione dell’anno accademico, dal direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti, dalla responsabile del CDE Carla Colombati e dal presidente di Europe Direct Abruzzo Filippo Lucci. Attraverso il modulo informativo dedicato ai benefici del Mercato unico europeo, i visitatori hanno potuto interagire con i contenuti informativi sviluppati attraverso video, giochi a quiz su tablet, interviste, fotografie su sfondi dedicati.