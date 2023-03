L’Aquila. Appennino Ecosistema preannuncia, in una nota diffusa oggi, l’imminente presentazione di un ricorso alla Commissione Europea contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 2279/2023, pubblicata ieri, che riabilita l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti sciistici della Magnola, nel Comune di Ovindoli, in quanto le argomentazioni ivi contenute sarebbero “palesemente irragionevoli ed agiuridiche“. “L’Associazione”, dichiara il Presidente di Appennino Ecosistema, il giuri-ecologo Bruno Petriccione, “chiederà alla D.G. Ambiente della Commissione Europea di aprire un caso che porti ad una procedura di infrazione contro l’Italia per palese violazione della Direttiva Habitat, cui si potrebbe ora giungere, esauriti tutti i gradi di giudizio previsti dalla giurisdizione nazionale. Se il ricorso sarà accolto, la Commissione Europea inviterà l’Italia a sospendere le autorizzazioni ed a bloccare i lavori; in caso di mancata ottemperanza, la Corte di giustizia dell’Unione Europea potrebbe condannare l’Italia alla decurtazione di ingenti contributi UE, che sarebbero sottratti a quelli destinati alla Regione Abruzzo.”

“Le argomentazioni addotte dal Consiglio di Stato”, continua la nota, “appaiono infatti irragionevoli ed agiuridiche. In particolare: