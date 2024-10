Pescara. È stata presentata questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa la seconda edizione de “La Notte dei Serpenti”, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese.

“Il nostro obiettivo era quello di risvegliare l’orgoglio degli abruzzesi per la nostra storia, tradizione e lingua e ridare all’Abruzzo quell’identità culturale, musicale e folclorica che sembrava smarrita – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – e possiamo dire di aver colto pienamente nel segno. La popolazione sta partecipando con entusiasmo contagioso a questa iniziativa, a cominciare da quelli che, animando gruppi folcloristici, bande musicali, cori e gruppi di danza tradizionali, già erano impegnati in questa direzione e ora hanno sposato il nostro progetto. Le prove hanno dato un risultato straordinario, era davvero da brividi entrare nel teatro di Atri e trovarlo aperto dalla mattina alla sera, sempre pieno di gente, ore e ore di spettacolo offerto al pubblico. Non c’erano soltanto decine e decine di cantanti, coristi, ballerini, strumentisti, orchestrali, tutti i posti sono stati esauriti e questo mostra una vitalità culturale davvero molto profonda, che fa bene al cuore.

Se ciò è stato possibile – ha sottolineato Marsilio – è grazie alla magistrale direzione artistica del Maestro Melozzi, che sta facendo germogliare i frutti di questa semina, coniugando sapientemente contenuti alti e linguaggio pop, accessibile a tutti. È un progetto che ci ha datto grandi soddisfazioni sin dalla prima edizione dello scorso anno, contribuendo a far conoscere l’Abruzzo in tutto il mondo e al contempo a far sentire la nostra regione più vicina ai nostri emigrati all’estero. Quest’anno, poi, ci saranno ancora più artisti di grande fama a cimenterarsi con il nostro dialetto, canzoni nuove e arrangiamenti inediti di testi e musiche.

Consiglio a tutti di non perdere questa occasione – ha concluso il presidente della Regione Abruzzo – ma chi non potrà essere con noi il 20 luglio allo stadio del Mare di Pescara potrà seguirci sulla Rai il 22 luglio, oltre che su RadioRai e sulle altre piattaforme. Le occasioni non mancheranno”.