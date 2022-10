Nasce la prima movie map d’Abruzzo, giovedì la presentazione di “Gran Sasso e cinema”

L’Aquila. Sarà presentato il prossimo 13 ottobre alle 18 all’Aquila, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq il volume Gran Sasso e Cinema di Andrea Lolli edito con il sostegno della Fondazione Carispaq. Si tratta di uno strumento all’avanguardia nel panorama internazionale per la promozione territoriale attraverso il cinema.

Gran Sasso e cinema, la prima movie map d’Abruzzo, edito da Ricerche&Redazioni, racconta, tramite notizie, testimonianze dirette e aneddoti a dir poco leggendari, le maggiori produzioni cinematografiche girate nei pressi del massiccio del Gran Sasso d’Italia, dai più classici Ladyhawke e …Continuavano a chiamarlo Trinità, passando per tutte le pellicole nazionali e internazionali che hanno portato tra le principali vette dell’Appennino attori del calibro di Michelle Pfeiffer, Mickey Rourke, Marcello Mastroianni, George Clooney, Arnold Schwarzenegger e molti altri.

Per ogni film sono state individuate con esattezza le principali location e puntualmente georeferenziate tramite le più moderne tecnologie oggi a disposizione. Il volume, di facile lettura e utilizzo, si compone di tre sezioni: le schede dei film, con le locandine e le immagini delle principali scene girate sul Gran Sasso; le schede dei luoghi naturali e culturali dove sono stati ambientati i set cinematografici; una mappa di facile comprensione dove poter individuare e riconoscere tutti i posti citati nelle pagine del libro. In più, è possibile scaricare anche i file per la navigazione digitale tramite smartphone e Gps.

“Questo lavoro – dichiara il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri – fa seguito al progetto di turismo esperienziale dedicato proprio al cinema e il Gran Sasso, che la Fondazione ha sostenuto tramite il bando destinato proprio a questo segmento turistico. Il libro, che traccia una mappa di luoghi unici come quelli del massiccio del Gran Sasso diventati set di film indimenticabili, è uno strumento utilissimo per far conoscere questo territorio unico al mondo. Per tale motivo ci è sembrato giusto sostenerlo, perché è un complemento indispensabile per un’efficace azione di promozione turistica”.

Il volume, annunciato in anteprima nel corso della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, vanta patrocini e collaborazioni importanti come quello del Ministero della Cultura, di Italy For Movies, dell’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, della Fondazione Carispaq, oltre a quelli di enti e amministrazioni locali.

La presentazione prevede, dopo i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Domenico Taglieri, dell’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Daniele D’Amario, dell’assessore comunale al Turismo Ersilia Lancia, l’intervento dell’alpinista e geografo Claudio Arbore, alla presenza dell’autore. Modera la giornalista Angela Ciano.

La foto di copertina del volume è di Giorgio Baldi. Cartografia: Vincenzo Reggimenti. Schede naturalistiche: Carlo Catonica. Schede culturali: Antonella Lopardi. Immagini: Giorgio Baldi, Franco Cagnoli, Mauro Laurenzi, Francesco Lorusso, Paolo Silvestri.

Andrea Lolli, aquilano classe 1984, è tra i maggiori esperti in materia di location placement e cineturismo, collabora a vario titolo per Università, case editrici e riviste italiane ed estere per quanto riguarda il cinema, le materie audiovisive e il turismo. Relatore in convegni e seminari internazionali è autore di numerosi volumi, saggi, articoli e monografie in adozione da anni presso molti corsi universitari italiani; è inserito dalla Commissione Europea nel registro degli esperti come “Cinema, Media, Tourism, Film Funds and Film Commissions consultant”. È ideatore e realizzatore del progetto di turismo esperienziale “Cinetrekking e Movie Tour del Gran Sasso”. Appassionato e professionista di sport outdoor è istruttore subacqueo, iscritto al Collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo e presidente dell’Asd Gran Sasso Guides. Svolge ruoli di location scout e location manager per produzioni cinematografiche ed eventi internazionali.